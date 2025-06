Wiener Rathaus: Grüner Klub neu strukturiert, Prack zum Obmann gewählt

Am Montag haben die Grünen Wien ihr neues Klubteam im Rathaus aufgestellt. Judith Pühringer und Peter Kraus wurden mit einer „klaren Mehrheit“ als Stadträte bestätigt. Georg Prack wird Klubobmann, seine Stellvertreterin wird Julia Malle.



WIEN. Im Vorfeld der Präsentation des rot-pinken Koalitionsprogramms, das am Dienstag im Rathaus vorgestellt wird, haben die Grünen ihr neues Führungsteam benannt. Am Montag wurde der Grüne Klub im Rathaus neu aufgestellt.

Die Doppelspitze Judith Pühringer und Peter Kraus wird die Grünen auch weiterhin in der Stadtregierung vertreten, wobei Pühringer sich auf die Themen Arbeitsmarkt und Integration von Menschen mit Behinderungen fokussiert. Kraus hingegen wird als Experte für Klimaschutz und Queerpolitik fungieren, was deutlich die umwelt- und sozialpolitischen Schwerpunkte der Grünen unterstreicht.

Prack und Malle übernehmen

Georg Prack wird in die Fußstapfen von David Ellensohn als Klubobmann treten. Prack, der 41 Jahre alt ist und in Steyr geboren wurde, hat sich seit 2020 als Landtagsabgeordneter und Gemeinderat profiliert. Zuvor war er von 2008 bis 2015 Bezirksrat im 10. Bezirk. Seit 2018 engagiert er sich auch beim Wiener Roten Kreuz, wo er als Teamleiter im Chancenhaus für obdachlose Männer („Haus Hermes“, 3. Bezirk) tätig ist. Seine praktische Erfahrung in sozialen Angelegenheiten wird ihm sicherlich bei seiner neuen Rolle helfen.

Julia Malle, ebenfalls 41 Jahre alt und in Villach geboren, ist ebenfalls seit fünf Jahren im Landtag und Gemeinderat. Zuvor war sie Bezirksrätin in Neubau und Wieden. Seit 2019 ist sie Universitätslektorin am Institut für Germanistik an der Universität Wien. Ihre akademische Erfahrung wird eine neue Perspektive in die politische Arbeit einbringen.

Danksagung an Ellensohn

In dieser Übergangszeit würdigten Pühringer und Kraus die Verdienste von David Ellensohn, der den Grünen Klub viele Jahre lang als Klubobmann mit „Ruhe und Professionalität“ führten. „Er war eine starke Stimme für Kontrolle, Transparenz und im Kampf gegen Rechts. Wir danken David für seinen hohen Einsatz und freuen uns, dass sein Erfahrungsschatz dem Grünen Klub weiterhin zur Verfügung steht“, so die beiden unisono.

Die Grünen haben sich das Ziel gesetzt, die führende Oppositionspartei zu werden und sehen sich als konstruktives Gegenüber der neuen Stadtregierung. Teil des Grünen Rathausklubs sind auch Vertreter*innen wie Jennifer Kickert, der Wirtschaftssprecher Hans Arsenovic, und viele weitere, die jeweils ihre politischen Schwerpunkte haben, darunter Menschenrechte, Umwelt und Bildung.

