Wiener Rathausplatz: Filmfestival erstrahlt zum Jubiläum in neuem Glanz

Vom 28. Juni bis zum 31. August 2023 wird der Wiener Rathausplatz erneut zum Schauplatz des beliebten Film Festivals. In diesem Jahr wird zudem das 35. Jubiläum des Festivals gefeiert, was mit einer Vielzahl neuer Features und einem frischen Konzept einhergeht.

WIEN. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat sich das Film Festival am Rathausplatz zu einem festen Bestandteil des Wiener Kulturlebens entwickelt. Anlässlich seines 35. Geburtstags will das Festival seiner Besucher ein neues und innovatives Erlebnis bieten. Die diesjährige Veranstaltung wird als „offener, zeitgemäßer und atmosphärischer denn je“ beschrieben, wobei der Fokus auf einer Kombination aus Musik, internationaler Gastronomie und kulinarischen Highlights liegt.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betont: „Das Film Festival auf dem Rathausplatz ist ein Geschenk der Stadt an ihre Menschen – offen, niederschwellig und voller kultureller Tiefe. Unser Jubiläum zeigt, wie lebendig, wandelbar und zukunftsgewandt diese Veranstaltung ist.“

Innovative Veranstaltungsarchitektur

Im Rahmen des runden Jubiläums wird auch die Architektur des Festivals grundlegend überarbeitet. Anstelle der bisherigen Tribüne im Kinobereich entsteht ein neues Raumkonzept, das fließende Übergänge zwischen dem Kinobereich und der Gastronomie ermöglicht und neue Aufenthaltszonen schafft. Fünf neue „Skyliner“ – große, runde Überdachungen mit einem Durchmesser von 22 Metern – werden auf dem Platz installiert. Diese Erweiterungen sollen nicht nur das Erscheinungsbild dynamisieren, sondern auch den Komfort der Besucher erhöhen. Zusätzlich gibt es 50 neue Stadtmöbel, die als „Vienas“ bekannt sind und aus dem Museumsquartier stammen.

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm

Das Festival wird sich inhaltlich ebenfalls neu ausrichten. Erstmals folgt das Programm einem klaren, dramaturgischen Wochenschema mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Musikstilen. Von klassischer Musik über Musicals und Jazz bis hin zu Austropop und Rock wird jede Woche ein neues musikalisches Thema präsentiert. Der Sonntag wird traditionell mit einer Oper, unter anderem Puccinis „La Bohème“ oder Johann Strauss‘ „Die Fledermaus“, abgeschlossen.

Im Bereich Pop- und Rockmusik wird das Festival große nostalgische Abende mit Filmen wie „Live at the O2“ von Billie Eilish und „Live in Manchester“ von Harry Styles bieten. Auch Auftritte von Legenden wie Bruce Springsteen und Oasis sind Teil des Programms.

Ein facettenreiches Rahmenprogramm

Zusätzlich zu Film und Musik erwartet die Besucher ein spannendes Rahmenprogramm mit Aktivitäten im Rathauspark für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie ein Kinderopern-Festival. Auch Chorabende und Auftritte von Live-DJs werden geboten.

Weitere Informationen zum diesjährigen Programm sind auf der offiziellen Website zu finden: filmfestival-rathausplatz.at. Das Festivalknaller findet vom 28. Juni bis 31. August 2023 statt.

