Wiener Regisseur Marek Vesely: Sein Engagement für die Musikvideo-Branche

Der junge Regisseur Marek Vesely hat sich als kreative Kraft in der Musikvideobranche etabliert. MeinBezirk traf ihn an einem seiner Lieblingsorte, dem Auer-Welsbach-Park, zum Interview.

WIEN/PENZING/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Der aufstrebende Filmemacher Marek Vesely hat sich in der dynamischen Welt der Musikvideos einen Namen gemacht. Im Auer-Welsbach-Park, einem ruhigen Rückzugsort in Wien, wo er oft mit seinem Hund spazieren geht, erzählt er von den Höhen und Tiefen seiner Karriere. „Meine Wohnung befindet sich ganz in der Nähe“, sagt Vesely. Im Gespräch thematisierte er Zufälle, kreative Visionen und die ungebrochene Relevanz von Musikvideos in der heutigen digitalen Landschaft: „Mein erstes großes Musikvideo war ‚Expresso & Chianti‘ von Josh.“

Das Video wurde in einer kleinen Pizzeria im ersten Bezirk gedreht, und der gesamte Prozess verlief erstaunlich schnell: „Wir haben am Montag gedreht, Dienstag geschnitten und am Freitag war die Premiere.“ Der Clip entwickelte sich schnell zum Sommerhit und öffnete Vesely Türen zu bedeutenden Record Labels wie Warner, Sony und Universal.

Oper und Papierboot

Mit seiner charakteristischen Bildsprache und seiner Effizienz hat sich Vesely als Geheimtipp unter Musikschaffenden etabliert. Für ihn steht klar fest: „Ich will Geschichten erzählen, die berühren – egal ob in drei oder 90 Minuten.“ Sein bisher größter Erfolg war das Musikvideo für JJ, den diesjährigen Gewinner des Eurovision Song Contest (ESC). „Thea, eine Bekannte von mir, die JJ betreut, fragte mich, ob ich das Musikvideo produzieren wolle“, erinnert er sich.

Ohne zu zögern, reichte Vesely ein gewagtes Konzept in fünf Akten ein, inspiriert von der Struktur einer Oper. Im Mittelpunkt stand ein riesiges Papierboot, das als Symbol diente. Die Dreharbeiten fanden in verschiedenen Locations statt, darunter Theater und sogar Unterwasser-Szenen – ein ehrgeiziges Projekt mit einem begrenzten Budget. „20.000 Euro sind nicht viel für so ein Vorhaben. In anderen Ländern würde man dafür das Dreifache zahlen.“ Der Aufwand zahlte sich jedoch aus: Über fünf Millionen Aufrufe auf YouTube und eine internationale Aufmerksamkeit folgten. „Das Musikvideo war JJs erste große Bühne – ohne es wäre dieser Hype nicht denkbar gewesen.“

Musikvideos sind relevant

Marek Vesely ist überzeugt davon, dass Musikvideos nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind – vorausgesetzt, sie werden richtig umgesetzt. „Ein Musikvideo ist heute mehr als nur Werbung – es ist Identität, Emotion und ein Teil der Marke. Im besten Fall ist es Kunst.“ Trotz dieser Leidenschaft ist er auch ein kritischer Beobachter der Branche. Er bemängelt die unzureichende Wertschätzung für visuelle Kunst: „Es kann nicht sein, dass die Stadt 1.000 Euro für eine Drehgenehmigung verlangt, wenn das gesamte Budget für ein Musikvideo bei 5.000 Euro liegt.“ Die Förderlandschaft sei ungenügend: „5.000 Euro brutto für ein ganzes Album? Das reicht gerade für ein Musikvideo.“

Trotz der Reichweite, die Videos durch Plattformen wie YouTube und Fernsehen erzielen, sieht Vesely eine klare Lücke in der Entlohnung: „Während Künstler über die AKM Tantiemen für Musikstreams erhalten, bleibt der audiovisuelle Teil oft außen vor. Wenn ich all die Musikvideos, die ich produziert habe, zusammenrechne, hätte ich eine Menge verdient, aber die Realität ist: null Euro.“

Er fordert ein Umdenken in der Branche – mehr Mut zur Innovation, realistischere Fördermodelle und ein faires System für alle Beteiligten. „Musikvideos sind eine einmalige Auszahlung, das ist respektlos.“ Sein Credo bleibt trotz aller Herausforderungen optimistisch: „Einfach Spaß haben beim Musikmachen – dann läuft alles.“ Um jedoch nachhaltige Kunst zu schaffen, sind strukturelle Verbesserungen unerlässlich. Mit seinem Erfolg beim ESC hat Vesely in der internationalen Liga Fuß gefasst: „Ich mache das, weil ich es liebe. Und weil ich weiß, dass ein gutes Video die Welt verändern kann oder zumindest für ein paar Minuten verzaubert.“

Nähere Infos finden Sie unter www.veselyfilms.com

