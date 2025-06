Wiener Rekordbilanz: Über 340 „Raus aus dem Asphalt“-Projekte erfolgreich umgesetzt

Die Stadt Wien zieht eine positive Bilanz zu den „Raus-aus-dem Asphalt-Projekten“. Mit 344 erfolgreich umgesetzten Projekten auf über 85.000 m² Fläche wird ein Rekord in Sachen Begrünung und urbaner Qualität verzeichnet. Weitere innovative Projekte befinden sich bereits in der Planung.

WIEN. In der zunehmend urbanisierten Welt ist die Begrünung von Städten wichtiger denn je. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat die Stadt Wien daher ein umfassendes Projekt zur Begrünung des urbanen Raums realisiert, welches nun bedeutende Erfolge vorweisen kann. Im Rahmen der Initiative „Raus-aus-dem Asphalt-Projekten“ wurden in den letzten fünf Jahren insgesamt 344 Maßnahmen in allen 23 Bezirken der Stadt umgesetzt.

100 Millionen Euro für grüne Projekte

Um die Stadt zu begrünen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wurden vor allem Hitzehotspots entschärft, Betonwüsten in Wohlfühloasen verwandelt und das Mikroklima für die Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt verbessert. Diese Maßnahmen wurden gefördert durch das Programm „Lebenswerte Klimamusterstadt“, das mit 100 Millionen Euro dotiert ist. Unter dem Motto „Entsiegeln-Begrünen-Kühlen“ wird die Bedeutung von Begrünung in urbanen Räumen unterstrichen. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) kommentiert: „Das Wien der Zukunft muss der Klimakrise trotzen und lebenswert bleiben – besonders während der heißen Sommer, wenn Hitzerekorde verzeichnet werden.“

Über 85.000 m² neue Begrünung

Insgesamt wurden über 85.000 m² neue Begrünung im Straßenraum und auf Plätzen geschaffen. Dazu zählen die Pflanzung von 3.316 neuen Bäumen und der Bau von über 2.745 Sitzgelegenheiten, die den Bürgerinnen und Bürgern einen Raum zur Erholung bieten. Ein herausragendes Beispiel ist der neu gestaltete Tangentenpark in Favoriten, der nun als öffentliches Erholungsgebiet fungiert. Auch die Linke Wienzeile ist ein Vorzeigeprojekt, bei dem die Mauern des Wienflusses mit Rankpflanzen begrünt wurden, ergänzt durch zusätzliche Sträucher und Bäume in der Umgebung.

Ein weiteres spannendes Projekt steht bereits in den Startlöchern: Der Bau einer neuen Parkanlage auf der Schmelz mit über 2.300 m² Fläche wird voraussichtlich im Sommer dieses Jahres beginnen. Solche Initiativen sind nicht nur ein Schritt in Richtung mehr Grün, sondern machen Wien auch zu einem Vorreiter in der urbanen Nachhaltigkeit und Lebensqualität.

