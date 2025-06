Wiener Ringturm: Ikonisches Wahrzeichen feiert 70 Jahre.

Firmensitz und Kunstwerk in einem: Der Ringtrum prägt seit 70 Jahren das Straßenbild der Inneren Stadt. Das ist seine Geschichte.



WIEN/INNERE STADT. Seit 70 Jahren ragt er hoch hinaus und Jahr für Jahr wird er mit verschiedenen Kunstwerken geschmückt: Der Wiener Ringturm, ein Wahrzeichen und kultureller Hotspot, feiert am Samstag, den 14. Juni, seinen 70. Geburtstag. Er wurde 1955 eröffnet und hat sich seitdem untrennbar mit der Skyline Wiens und der Geschichte der Stadt verbunden. Das Hochhaus ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die kulturelle Identität Wiens. Entworfen von dem Architekten Lois Welzenbacher, war der Ringturm zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung ein bedeutendes Zeichen für den Wiederaufbau und Fortschritt im Wien der Nachkriegszeit. In einer Ära, in der sich Österreich neu definierte, stellte er mit seiner modernen Bauweise und markanten Fassade architektonische Maßstäbe auf. Siehe auch Doblhoffpark Rose Garden, Baden Firmensitz und Kunstwerk Als erstes Hochhaus der Stadt hat der Ringturm nicht nur den Charakter der Wiener Architektur geprägt, sondern auch das Bild der Stadt nachhaltig verändert. Die damalige Bauweise galt als avantgardistisch, und das Gebäude wurde schnell zu einem kulturellen Diskussionsthema unter den Wienern. Als Verwaltungssitz der Wiener Städtischen Versicherung hat der Ringturm bis heute seine ursprüngliche Funktion behalten und ist ein lebendiger Arbeitsplatz für viele Menschen. Über die Jahre hat der Ringturm eine aufregende Entwicklung durchgemacht. Er ist nicht nur ein Arbeitsort, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Besonders bemerkenswert ist die jährliche Ringturm-Verhüllung, bei der die Fassade während der Sommermonate zu einem riesigen Kunstwerk umgestaltet wird. Diese Initiative hat sich zu einem festen Bestandteil des Wiener Kultursommers entwickelt und zieht Bewunderer aus aller Welt an. Derzeit zeigt der Ringturm ein Werk des polnischen Künstlers Marcin Maciejowski. Siehe auch Nikolai Wieder zum Bezirkschef Ernannt: Angelobung der Bezirksvertretung Leopoldstadt Ein stummer Zeuge Im Laufe der Jahrzehnte hat der Ringturm zahlreiche Veränderungen in Wien miterlebt – von der zunehmenden Internationalisierung bis hin zur Urbanisierung rund um den Donaukanal. Trotz dieser Veränderungen hat er sich als resilient und anpassungsfähig erwiesen, während er seinen einzigartigen Charakter bewahrt hat. Der Ringturm steht somit nicht nur für die architektonische Schönheit, sondern auch für die kulturelle Weiterentwicklung der Stadt. Mehr zum Ringturm: Der Wiener Ringturm und seine wichtigen Botschaften Wiener Ringturm wird als große Bibliothek verhüllt Ringturm kleidet sich „mit den besten Zutaten“

