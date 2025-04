Wiener Sängerknaben: Wohltätigkeitskonzert in der Pfarre Altsimmering

Am Dienstag, 29. April, veranstaltet der Lions Club Wien Schwarzenberg-Hofburg unter der Leitung von Präsident Oskar Strauss ein Benefizkonzert in der Pfarre Altsimmering. Das Frühlingskonzert wird vom renommierten Chorus Primus Kinderchor der Wiener Sängerknaben gestaltet, und die Einnahmen des Events sind für bedürftige Menschen im Bezirk vorgesehen.

WIEN/SIMMERING. Die Pfarre Altsimmering öffnet am Dienstag, den 29. April, ihre Türen für ein besonderes Benefizkonzert, das um 17 Uhr beginnt. Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Kirlianit Cortes wird der Esof Mozart-Chor, speziell die Kinder des weltberühmten Wiener Sängerknaben, ein abwechslungsreiches Programm darbieten, das sowohl klassische als auch zeitgenössische Stücke umfasst. Diese Darbietung bietet nicht nur eine Plattform für talentierte junge Sänger, sondern fördert auch den Gemeinschaftssinn und die Mitmenschlichkeit in der Region.

Der Lions Club, bekannt für seine humanitären Projekte, ist in Österreich aktiv und setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein, unabhängig von deren Glauben oder politischer Zugehörigkeit. Oskar Strauss, der derzeit ein Pfarrpraktikum in der Pfarre Altsimmering im Rahmen seiner Diakonausbildung absolviert, führt dieses wertvolle Engagement fort. Im letzten Jahr konnten durch ähnliche Aktionen bereits bedeutende finanzielle Hilfen für alleinerziehende Mütter in Simmering bereitgestellt werden, was den positiven Einfluss der Organisation in der Gemeinde deutlich zeigt.

15 Euro pro Karte

Die Eintrittskarten zu diesem Benefizkonzert sind gegen eine Spende von 15 Euro in der Pfarrkanzlei der Pfarre Altsimmering erhältlich. Alle Einnahmen aus dem Konzert fließen direkt in Projekte zur Unterstützung bedürftiger Personen im Bezirk Simmering, einem Teil von Wien, das in den letzten Jahren mit sozialen Herausforderungen konfrontiert war.

Die Pfarre Altsimmering, gelegen in der Kobelgasse 24, hat montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, um anstehende Anfragen und Reservierungen zu bearbeiten. Einfache Reservierungen können telefonisch oder per Mail bei der Pfarre vorgenommen werden.

