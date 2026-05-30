Wiener Schmäh trifft Cartoon-Kunst: Neue Ausstellung in Ottakringer Galerie Ananas

Ausstellung in Wien-Ottakring widmet sich dem Wiener Schmäh

In der Galerie Ananas in Wien-Ottakring startet eine neue Ausstellung, die sich dem Wiener Schmäh und der Bundeshauptstadt in Cartoon-Form widmet. Unter dem Titel „Wiener Schmäh – Cartoons über die Bundeshauptstadt“ werden Arbeiten mehrerer Künstlerinnen und Künstler gezeigt.

Die Schau ist in der Galerie in der Ottakringer Straße 135 von 5. Juni bis 19. Juli zu sehen. Die Galerie Ananas ist eine Einrichtung des Kunstverlags Ananas von Clemens Ettenauer und versteht sich als Bühne für „Komische Kunst“.

Kleine Galerie mit Fokus auf „Komische Kunst“

Die Galeriefläche der Galerie Ananas beträgt 13 Quadratmeter und ist auf zwei Räume aufgeteilt. Die Galerie bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als „die zweitkleinste Galerie von Wien“. Ettenauer verweist darauf, dass er davon ausgehe, dass es zumindest eine kleinere Galerie gebe und, dass sich möglicherweise eine noch kleinere Galerie melden könnte.

Der Kunstverlag Ananas lädt in den Räumen zu wechselnden Ausstellungen mit Schwerpunkt auf humorvolle Arbeiten ein. Mit dem Projekt „Leiwande Kalender“ setzt sich der Verlag in jeweils zwölf „leiwanden Grafiken“ mit bedeutenden Aspekten der einzelnen Wiener Bezirke auseinander.

Cartoons über Leben und Sterben in Wien

Die Ausstellung „Wiener Schmäh – Cartoons über die Bundeshauptstadt“ widmet sich thematisch Wien. Ettenauer beschreibt, Wien sei für Prachtbauten, Sachertorte und den „schwärzesten Humor der Welt“ bekannt. Die Schau biete nach seinen Worten einen liebevollen, scharfzüngigen und unnachahmlichen Blick auf das Leben und Sterben in Wien.

Laut Ettenauer haben die Cartoonistinnen und Cartoonisten die Wiener Seele „punktgenau und mit viel Augenzwinkern auf Papier“ gebracht. Gezeigt würden der berühmte Wiener Grant und Geschichten, „die so nur das Leben zwischen Kaffeehaus, Würstelstand und Zentralfriedhof schreiben kann“.

Breit gefächerte Cartoon-Auswahl

In der Ausstellung sind Werke von Bernd Ertl, Harald Havas, Heike Drewelow, JOK, La Razzia, Michi Brezel, Oliver Ottitsch, Rudi Hurzlmeier und Stefanie Sargnagel zu sehen. Ein Beispiel ist der Cartoon „Wiener sterben anders“ von Clemens Ottawa, in dem der Sensenmann in einem Beisl auf den Satz „Heast Deppata, du stehst ma in da Sunn!“ trifft.

Die im Zusammenhang mit der Ausstellung gezeigten Cartoons stammen unter anderem von Rudi Hurzlmeier, Clemens Ottawa, Harald Havas, Heike Drewelow, Michi Brezel und Schneckensteiff. Insgesamt präsentiert die Galerie Ananas damit in Ottakring „Sachen zum Lachen“, bei denen Künstlerinnen und Künstler den Wiener Schmäh in Cartoons umsetzen.