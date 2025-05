Wiener Stadt: 22-Meter-Darmmodell beim Gesundheitsfest Am Hof

Am 2. Juni lädt die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien zu einem großen Gesundheitsfest am Hof. Prävention steht dabei im Vordergrund. Ein besonderes Highlight ist ein 22 Meter langes Darmmodell.

Der Platz Am Hof wird am Montag, den 2. Juni, zur Gesundheitsmeile, wenn die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien (früher Ärztekammer für Wien) alle Wienerinnen und Wiener zu ihrem großen „Aktionstag Gesundheit“ einlädt.

Von 11 bis 16 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, aktiv für ihr Wohlbefinden zu tun.

Gesundheits-Zelt und Darm in Übergröße

In einem speziellen „Präventions-Zelt“ bieten erfahrene Ärzte persönliche Beratungen sowie kostenlose Schnelltests an, darunter wichtige Messungen von Blutzucker und Blutdruck. Dieses Event ist eine ideale Gelegenheit, um mehr über die eigene Gesundheit zu erfahren und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Höhepunkt des Tages ist das begehbare Darmmodell, das von der Felix Burda Stiftung entwickelt wurde. Hier können Jung und Alt spielerisch die Bedeutung der Darmgesundheit erkunden. Eine Anmeldung zu diesem kostenlosen Event ist nicht erforderlich.

Das könnte dich auch interessieren:

„Maria Theresia – Das Musical“ feiert Weltpremiere

Geplante Entwicklungen am Wiener Kärntnerringhof

Bezirkschef Figl reagiert auf Problempunkte für Radler.