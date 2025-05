Wiener Stadtregierung: Neos entscheiden am 7. Juni über Partnerschaft mit der SPÖ

Die Weichen für eine Fortführung der SPÖ-Neos-Koalition in Wien sind gestellt. Doch noch ist nichts fix. Gemäß den Parteistatuten müssen die Neos-Mitglieder einer Koalition zuerst bei einer Landesversammlung zustimmen.

WIEN. Am 7. Juni 2023 werden die Wiener Neos bei ihrer Landesmitgliederversammlung abstimmen, ob sie in die Stadtregierung eintreten und dem ausverhandelten Koalitionspakt mit der SPÖ zustimmen. Dieser Schritt ist notwendig aufgrund der parteiinternen Statuten, die in dieser Form einmalig in einer österreichischen Partei sind. Um die Zustimmung zur Koalition zu erhalten, ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Wie am Freitag bekannt wurde, konnten die SPÖ und die Neos bei den Koalitionsverhandlungen eine Einigung erzielen. Die Verhandlungen sind weitestgehend abgeschlossen und die als „Punschkrapferl“ bezeichnete Koalition wird voraussichtlich in eine zweite Legislaturperiode gehen.

Neos übernehmen das Bildungsressort

Bereits am Anfang der kommenden Woche wollen die beiden Parteien erste Details zur neuen Koalition bekanntgeben. Die Neos haben vorab Bettina Emmerling als Vizebürgermeisterin nominiert. Zudem haben die Neos bestätigt, dass sie erneut das Bildungsressort innehaben werden, mit Emmerling als Bildungsstadträtin. Es ist wichtig zu beachten, dass der Bürgermeister sowie die amtsführenden Stadträtinnen und Stadträte formal vom Gemeinderat gewählt werden müssen, was ein standardmäßiges Verfahren in der österreichischen Kommunalpolitik darstellt.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bürgermeister Michael Ludwig sind sich über die Fortführung der SPÖ-Neos-Koalition einig.



Emmerling zeigte sich optimistisch bezüglich der Zustimmung am 7. Juni, betonte jedoch, dass sie „höchsten Respekt“ vor der Entscheidung der Mitglieder der Neos habe.

Rasche Verhandlungen nach der Wien-Wahl

Die Wien-Wahl fand am 27. April 2023 statt, wobei die SPÖ mit 39,38 Prozent der Stimmen deutlich den ersten Platz belegte. Die Neos konnten mit einem Plus von 2,5 Prozentpunkten auf insgesamt 10 Prozent ihr bestes Ergebnis auf Landesebene erzielen. Direkt im Anschluss an die Wahl führte Bürgermeister Michael Ludwig Sondierungsgespräche mit den Neos, Grünen und der ÖVP, wählte jedoch schließlich die Neos für die Koalitionsverhandlungen aus, da beide Parteien zusammen auf 53 Mandate im Wiener Gemeinderat kommen.

Eine Koalition mit der FPÖ wäre rechnerisch ebenfalls möglich gewesen, jedoch hatte Ludwig bereits vor der Wahl klar signalisiert, dass dies keine Option für ihn darstellt. Damit steht Wien kurz vor der Angelobung einer neuen Stadtregierung, sofern die Neos-Mitglieder dem Koalitionsvertrag am 7. Juni zustimmen.





