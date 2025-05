Wiener Stadtregierung: Neos schlagen Emmerling als Vizebürgermeisterin vor

Die SPÖ und Neos haben sich auf die Fortführung der Koalition in Wien geeinigt. Aller Voraussicht nach wird Bettina Emmerling erneut Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin.

WIEN. Nur wenige Wochen nach der Wien-Wahl, die am 15. Oktober 2023 stattfand, sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) und Neos (Das Neue Österreich und Liberales Forum) weitgehend abgeschlossen. Die Postenbesetzungen sowie ein umfassendes Regierungsprogramm sollen in der kommenden Woche vorgestellt werden. Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Neos Bettina Emmerling für das Amt der Vizebürgermeisterin nominieren wird.

Bildungsressort für Neos

Mit dem Wechsel von Christoph Wiederkehr in die Bundespolitik trat Bettina Emmerling die Nachfolge als Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin an. Wiederkehr, der auch weiterhin als Landesprecher der Wiener Neos fungiert, betonte, dass Emmerlings „langjährige Erfahrung als Bildungssprecherin und Klubobfrau sie zur logischen Wahl für die nächste Stadtregierung“ mache. Das Bildungsressort wird somit erneut in den Händen der Neos liegen, was eine Fortsetzung ihrer bildungspolitischen Ansätze in Wien signalisiert.

Bettina Emmerling äußerte sich Dankbarkeit für das große Vertrauen und betonte, dass das Amt der Vizebürgermeisterin sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringe. Zuvor müssen die Parteimitglieder jedoch am 7. Juni 2024 bei der kommenden Landesversammlung über den Beitritt in die Koalition mit der SPÖ abstimmen, was in den Statuten der Neos festgeschrieben ist.

Politische Hintergründe und zukünftige Perspektiven

Die SPÖ hat in den letzten Jahren in Wien eine dominierende Rolle gespielt und versucht, mit ihrer Politik sowohl soziale Gerechtigkeit als auch wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Das Bildungssystem ist ein zentrales Anliegen in der Wiener Stadtpolitik. Die Neos hingegen setzen auf liberale Werte und eine stärkere Entscheidungsfreiheit, insbesondere in Bildungsfragen. Ihre wiederholte Partnerschaft mit der SPÖ könnte einen paradoxen, aber potenziell fruchtbaren Ansatz für die Zusammenarbeit darstellen.

Mehr zu den Koalitionsverhandlungen:

Einigung zwischen SPÖ und Neos für Wiener Stadtregierung

Koalition mit der SPÖ für die Neos „gut für Wiener“

Amtliches Ergebnis der Wien-Wahl 2025 steht fest

Das waren die vergangenen Koalitionen der SPÖ in Wien