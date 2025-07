Wiener Toiletten: Kostenloses Urinieren sollte für alle zugänglich sein

In mehreren Wiener WC-Anlagen ist die Nutzung der Kabinen kostenpflichtig, während das Pissoir kostenlos bleibt. MeinBezirk-Redakteurin Luise Schmid sieht hierin eine Form der Diskriminierung gegenüber Frauen.

WIEN. Die 50 Cent, die für den Zugang zu einer Toilettenkabine verlangt werden, scheinen auf den ersten Blick nicht viel zu sein. Doch bei regelmäßiger Nutzung summiert sich dieser Betrag schnell. Die Redewendung „Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert“ bringt die Problematik auf den Punkt. Als Frau fühle ich mich durch die Gebühren für öffentliche Toiletten in meiner Mobilität und meinem Komfort eingeschränkt (mehr dazu unten).

Da ich als Frau physisch nicht in der Lage bin, ein Pissoir zu benutzen, ist mir der Zugang zu kostenlosen Toiletten verwehrt. Die Begründung der Stadt Wien? Ein höherer Reinigungsaufwand für die Kabinen, was jedoch Fragen aufwirft: Werden die Pissoirs denn überhaupt gereinigt? Laut einer Untersuchung des Wiener Abfallverbands zeigt sich, dass viele öffentliche Toiletten in Wien oft nicht ausreichend gepflegt werden, was die Argumentation der Stadt in Frage stellt.

Die Stadt verteidigt die unterschiedlichen Gebühren, indem sie argumentiert, dass es sich nicht um identische Dienstleistungen handelt (Kabinennutzung vs. Pissoir). Doch das Grundbedürfnis, eine Toilette aufzusuchen, bleibt für alle Nutzer gleich.

Anwaltschaft spricht von Diskriminierung



Die Gleichbehandlungsanwaltschaft teilt die Ansicht, dass diese ungleichen Kosten diskriminierend sind. Immer wieder würden betroffene Personen wegen dieser Problematik bei ihr vorstellig werden. Laut einer Umfrage des österreichischen Instituts für Menschenrechte finden 76% der Befragten die Gebühren diskriminierend und fordern eine Überprüfung der Regelung.

Es gibt zwei einfache Lösungsvorschläge. Erstens: Die Toilette wird kostenfrei, und die Benutzung wird über Steuermittel finanziert. Zweitens: Alle Benutzer zahlen einen einheitlichen, geringeren Betrag und die Kosten werden fair aufgeteilt. Ein Umdenken in der Stadtpolitik ist dringend erforderlich, um Gleichheit und Fairness in öffentlichen Einrichtungen zu fördern.

