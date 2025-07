Wiener Urteil: 21-Jähriger wegen brutaler Ermordung einer Frau zu 15 Jahren Haft verurteilt

Am Montag, dem 7. Juli 2025, stellte sich ein 21-Jähriger vor Gericht, nachdem er des Mordes an einer 47-Jährigen angeklagt wurde. Der Angeklagte soll die Frau im Februar brutal erschlagen haben. Er wurde zu 15 Jahren Haft und einer Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt. Das Urteil ist derzeit nicht rechtskräftig.

WIEN. Der Angeklagte, gekleidet in schwarz, sitzt auf der Anklagebank mit einem hairstyle, das an ein modernes Vokuhila erinnert. Sein Kopf ist oft gesenkt, und es zeigen sich kaum Emotionen in seinem Gesicht.

Am 18. Februar 2025 kam es zu einem verhängnisvollen Treffen zwischen H. und der 47-Jährigen, mit der er ein sexuelles Verhältnis pflegte. Nach Angaben des Angeklagten „war ich nicht ganz bei mir“, als er seine Tat bekannte.

Das Gericht stellte fest, dass H. aufgrund seiner Gefährlichkeit in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen wird, obwohl er zum Zeitpunkt der Tat als zurechnungsfähig galt.

„Sex und Drogenkonsum“

Zu den Ereignissen des 18. Februar gab H. an, dass sie Drogen gekauft haben und in einer von der 47-Jährigen gemieteten Airbnb-Wohnung konsumierten. Beide hatten sich bereits zuvor in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt, wo der Angeklagte aufgrund einer psychischen Störung und Suchtmittelabhängigkeit in Behandlung war.

Am Tatnachmittag konsumierten sie Kokain und Methamphetamin. Auf die Frage des Richters, warum sie sich getroffen hatten, antwortete H.: „Sex und Drogenkonsum.“

Streit und Gewalt

Es kam zu einem Streit, dessen Auslöser der Angeklagte nicht mehr wusste. „Irgendwann hatte ich ein Blackout“, sagte H. vor Gericht. In der Wohnung schlug er mit Fäusten auf das Opfer ein, wobei Zeugen aus dem Stiegenhaus auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden.

Ein Zeuge filmte die brutale Szene, die im Gericht abgespielt wurde. Der Angeklagte hielt das Opfer in einer hilflosen Position fest und schrie laut. Ein Zeuge berichtete: „Ich vermute, dass der Täter den Kopf der Frau mehrere Male auf den Boden geschlagen hat.“

Brutalität und Folgen

Als die Polizei eintraf, war es bereits zu spät für die Frau. Die Staatsanwältin erläuterte, dass das Opfer „so lange malträtiert wurde, dass sie ihren Verletzungen erlag“. Der Angeklagte wurde blutverschmiert festgenommen und sagte: „Jetzt ist […] (Anm.: Name des Opfers) tot und ich bin ein Mörder.“

Medizinische Gutachten und persönliche Geschichte

Medizinische Gutachten bestätigten, dass die Frau massive Verletzungen aufwies, die durch „massive stumpfe Gewalt“ entstanden waren. H. hatte selbst Verletzungen an seinen Händen, vermutlich von den Schlägen auf die Frau.

Gerichtspsychiater Peter Hoffmann erläuterte, dass der Angeklagte in der Vergangenheit bereits auffällig war, unter anderem durch selbstverletzendes Verhalten und Drogenmissbrauch. Es wurde festgestellt, dass H. an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet.

Urteil und Ausblick

H. wurde schuldig gesprochen und erhält eine Haftstrafe von 15 Jahren. Zudem wird er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Als mildernd wurde sein Geständnis sowie sein bisheriger Lebenswandel berücksichtigt. H. zeigte sich mit dem Urteil einverstanden, während die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, was bedeutet, dass das Urteil vorerst nicht rechtskräftig ist.

Siehe auch "Dreimeterdreißig": Wiener Autorin Jaqueline Scheiber feiert Bestseller-Erfolg Hier gibt es rund um die Uhr Hilfe Telefonseelsorge: 142, täglich 0-24 Uhr Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01/31 330, täglich 0-24 Uhr, www.psd-wien.at

Kriseninterventionszentrum Wien: 01/406 95 95, Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, www.kriseninterventionszentrum.at

Mehr zum Thema Gericht:

Prozess nach Mord an einer 47-Jährigen in Wien

Junger „Unterstützer des Kalifats“ in Wien verurteilt

Mann habe Ehefrau & Sohn über Jahre hinweg misshandelt