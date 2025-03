Wiener Wahlen: Diese Parteien kandidieren in den 23 Bezirksparlamenten

Um an den Bezirkswahlen im Rahmen der Wien-Wahl teilnehmen zu können, müssen Kandidaten bereits Mitglied einer vertr vertretenen Partei sein. Für diejenigen, die neu in das politische Geschehen einsteigen möchten, war der vergangene Freitag ein entscheidender Stichtag: Bis dahin mussten sie 50 Unterstützungserklärungen aus ihrem Bezirk sammeln.

WIEN. Der Freitag war für viele Kleinparteien in Wien ein Tag des Jubels, während andere enttäuscht aufgeben mussten. Am 28. Februar 2025 fiel der Startschuss für die Bezirksvertretungswahlen, die im Kontext der Wien-Wahl Ende April stattfinden werden. Die politische Landschaft Wiens bleibt herausfordernd und vielfältig, mit zahlreichen Parteien, die um die Gunst der Wähler kämpfen.

Es gibt zwei Möglichkeiten für Parteien und Kandidaten, sich in den Bezirken für die Wahlen aufstellen zu lassen. Entweder man ist seit 2020 im Bezirk vertreten, was den Wiederantritt nahezu automatisch ermöglicht. Alternativ mussten Neulinge, die sich neu aufstellen möchten, die höhere Hürde von 50 Unterschriften in ihrem jeweiligen Bezirk überwinden. Einige haben diese Herausforderung erfolgreich gemeistert, was nach Ablauf der Frist für die Unterschriftensammlung bekannt wurde. Dies verdeutlicht die politische Vielfalt Wiens, die sich in den zahlreichen Kleinparteien und unabhängigen Kandidaten widerspiegelt.

Bekannte Gesichter auf den Stimmzetteln

In allen 23 Wiener Bezirken werden Parteien antreten, die auch von den Gemeinderatswahlen bekannt sind. Dazu gehören die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die Grünen, NEOS, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) sowie die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ).

Zusätzlich gibt es Kandidaten, die nur in speziellen Bezirken antreten. Diese umfassen:

Team HC Strache (Bezirke 2, 3, 5 und 9 bis 23)

SÖZ – Soziales Österreich der Zukunft (Bezirke 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 bis 23)

Herz-Partei (Bezirke 2, 3, 10, 12, 15 und 16)

Liste Madeleine Petrovic (Bezirke 21 und 22)

Bestes Wien (1. Bezirk)

Freisinnige (3. Bezirk)

Volt Österreich (7. Bezirk)

DWA (9. Bezirk)

Liste Posch (10. Bezirk)

Pro Hetzendorf (12. Bezirk)

Liste Strache (12. Bezirk)

FAIR, Miteinander für Penzing (14. Bezirk)

PDA (15. Bezirk)

dbö (17. Bezirk)

Wir für Währing (18. Bezirk)

WIFF (21. Bezirk)

Pro 23 (23. Bezirk)

Nach der Einreichung aller notwendigen Unterlagen sind nur noch formale Beschlüsse der zuständigen Behörden erforderlich. Wer letztendlich in Wien kandidieren wird und wie die Parteien auf den Stimmzetteln benannt werden, kann nach den Sitzungen der Bezirkswahlbehörden am 14. März 2025 auf der offiziellen Website von Wien (wien.gv.at/wahlen) eingesehen werden. Diese Transparenz trägt dazu bei, dass Wähler gut informierte Entscheidungen treffen können.

