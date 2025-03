Wiener Wetter: Ein wechselhaftes Wochenende mit reichlich Regen kündigt sich an

Wind und viel Regen dominieren das Wetter in Wien am Wochenende, doch es gibt vereinzelt auch sonnige Auflockerungen.

In der österreichischen Hauptstadt bereiten sich die Wienerinnen und Wiener auf ein unbeständiges Wochenende vor. Laut den neuesten Wetterberichten wird das Wetter vor allem nass und kühl sein, mit windigen Bedingungen, die die Temperaturen noch unangenehmer erscheinen lassen.

Am Freitag, dem 28. März, beginnt der Tag zunächst freundlich mit etwas Sonnenschein. Doch im Laufe des Nachmittags ziehen von Südosten her dunkle Wolken auf, die das Himmelsbild rasch trüben. Am Abend ist mit einsetzendem Regen zu rechnen, der die Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende dämpfen könnte. Die Höchsttemperaturen bewegen sich je nach Sonnenschein zwischen 15 und 17 Grad Celsius, was für diese Jahreszeit verhältnismäßig mild ist, wenn auch nicht außergewöhnlich warm.

Erwartetes Regenchaos am Wochenende

Am Samstag, dem 29. März, zeigt sich das Wiener Wetter durchgehend grau und regnerisch. Bereits in der Nacht beginnen teils kräftige Regenfälle, die tagsüber anhalten und nur durch kurze Pausen unterbrochen werden. Die Temperaturen erreichen dabei kaum 12 Grad Celsius, was die Leute dazu anregen könnte, ihre Regenschirme und wetterfesten Kleidung einzupacken. Zudem weht ein mäßiger bis lebhafter Wind, der die nassen Bedingungen noch unangenehmer macht.

Auch am Sonntag wird es regnerisch, es lockert aber auch teils auf.



Der Sonntag, der 30. März, wird voraussichtlich ähnlich beginnen—stark bewölkt mit eventuell noch letzten Regenschauern. Im Laufe des Tages besteht jedoch die Möglichkeit von Auflockerungen, und die Sonne könnte sich zunehmend zeigen. Der weiterhin kräftige Nordwestwind sorgt dafür, dass die Höchsttemperaturen bei etwa 15 Grad Celsius bleiben, was den Bewohnern ein wenig Hoffnung auf eine Besserung des Wochenendes gibt.

Zusätzliche Informationen, die Sie interessieren könnten:

– Husky-Hündin sorgte für Rettungseinsatz in Wiener U-Bahnschacht

– Neue Ökostrom-Anlagen für bis zu 50 anlegende Flusskreuzfahrtschiffe werden installiert

– Neue Abteilung für Giftschlangen im Haus des Meeres eröffnet