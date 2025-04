Wiener Wetter: Sonnenschein, leichter Wind und über 20 Grad am Wochenende

Die Wienerinnen und Wiener können sich zur Abwechslung wieder auf schönes Wochenendwetter freuen. Regenschauer bleiben Ausnahmen, die Temperaturen klettern auf über 20 Grad. WIEN. Diese Woche zeigt sich das Wiener Wetter im Gegensatz zu den Vorwochen in einem viel freundlicheren Licht. Während das letzte Wochenende von regnerischen und kalten Bedingungen geprägt war, sind für die kommenden Tage milde Temperaturen und Sonnenschein angekündigt. Dies bedeutet eine willkommene Abwechslung für die Bewohner der Hauptstadt, die die ersten warmen Frühlingstage des Jahres herzlich willkommen heißen. Am Freitag, 11. April, erwartet die Stadt ein fast frühlingshaftes Wetter. Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein, und die Temperaturen steigen auf angenehme Werte von bis zu 20 Grad Celsius. Allerdings könnte es am Abend zu einem kurzen Regenschauer kommen, und der Wind bleibt in einigen Regionen spürbar. Dieses wechselhafte Wetter ist typisch für den Frühling in Wien, dessen Aprilwetter oft als unbeständig und überraschend beschrieben wird. Siehe auch Teenie wollte mit Schere auf Jugendliche losgehen Über 20 Grad am Sonntag Am Samstag, 12. April, setzt sich das milde Wetter fort. Zwar zeigen sich phasenweise dickere Wolken am Himmel, jedoch können die Sonnenstrahlen immer wieder durchbrechen, was zu einem weitgehend trockenen Tag führt. Auch der Wind wird schwächer, was zu einem angenehmeren Erlebnis beiträgt. Die Höchsttemperaturen erreichen etwa 19 Grad, was perfekt für Erkundungstouren durch die Stadt ist, sei es ein Spaziergang im Stadtpark oder ein Besuch der berühmten Wiener Kaffeehäuser. Der Sonntag verspricht überwiegend sonnige Verhältnisse, trotz des Zwischenspiels hoher, dünner Wolkenfelder. Mit einem auffrischenden Südostwind steigen die Temperaturen weiter und könnten am Nachmittag bis zu 22 Grad erreichen. Diese warmen und sonnigen Bedingungen sind ideal, um die letzten Frühlingsmonate so richtig auszukosten, sei es bei einem Ausflug ins Grüne oder bei einem Kaffee im Freien. Siehe auch Modernisierung: Stadt investiert über fünf Millionen Euro in die FH Joanneum Das könnte dich auch interessieren: Straße und Gehsteig brechen plötzlich in Wien ein Team HC erstattet in Meidling Anzeige gegen die Liste Strache Bundesheerler in flagranti mit Mitarbeiterin erwischt

