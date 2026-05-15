Wiens Kulturszene in tiefer Trauer: Ein letzter Vorhang für die visionäre Künstlerin VALIE EXPORT

Wien trauert um Künstlerin VALIE EXPORT

Die Künstlerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag verstorben. In Wien wird ihres künstlerischen Schaffens und ihrer langjährigen Präsenz im kulturellen Leben gedacht.

Die Wiener Kulturszene trauert um VALIE EXPORT, die mit zahlreichen Ausstellungen in der Stadt vertreten war und von mehreren Institutionen und Persönlichkeiten gewürdigt wird.

Lange Verbundenheit mit dem Österreichischen Filmmuseum

VALIE EXPORT war Ehrenmitglied des Österreichischen Filmmuseums. Zwischen ihr und dem Haus bestand eine lange gemeinsame Geschichte.

Bereits 1969 war sie als Mitglied der Austria Filmmakers Cooperative an einer Protestaktion gegen die damalige Struktur und Programmpolitik des Filmmuseums beteiligt. Im Jahr 2020 übergab sie ihr filmisches Werk als Schenkung an das Österreichische Filmmuseum.

Direktor Michael Loebenstein würdigte VALIE EXPORT mit mehreren Aussagen.

Retrospektiven und Museumspräsenz in Wien

Die Albertina widmete VALIE EXPORT im Juni 2023 eine Retrospektive mit dem Titel „VALIE EXPORT – Retrospektive“. Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis bezeichnete sie als „Bahnbrecherin der feministischen Kunstbewegung“ und „stilprägende Vorreiterin im Bereich der Aktions- und Medienkunst“ und hob auch ihr Wirken als Lehrende an verschiedenen Kunsthochschulen und Universitäten hervor.

Im Belvedere werden ab 4. November Werke von VALIE EXPORT im Rahmen der Ausstellung „Feminist Futures Forever“ gezeigt. Ihrem Wirken soll in dieser Ausstellung nach Angaben von Generaldirektorin Stella Rollig eine zentrale Rolle zukommen. Einige zentrale Werke von VALIE EXPORT befinden sich in der Sammlung des Belvedere, darunter „Die Doppelgängerin“ im Skulpturengarten des Belvedere 21.

Das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien veröffentlichte eine Würdigung von VALIE EXPORT. Darin wird ihr eine Prägung der Medien- und Performancekunst weit über Österreich hinaus zugeschrieben. Sie habe sich mit provokanten, gesellschaftspolitisch motivierten Aktionen in die internationale feministische Geschichte eingeschrieben. Ihr Werk wird dort als „unvergänglich“ und als Teil der „ikonischen Sammlungsbestände“ des mumok bezeichnet.

Reaktionen aus Stadtpolitik und Kultur

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) würdigte VALIE EXPORT in einer Aussendung als „radikale Pionierin der österreichischen Kunst und eine Künstlerin von internationaler Bedeutung“. Er erklärte: „Wien gedenkt einer Künstlerin, die mutig und unbeirrbar die Grenzen zwischen Kunst, Öffentlichkeit und Politik ausgelotet hat.“

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) äußerte sich würdigend. „VALIE EXPORT hat über Jahrzehnte die Kunst und Gesellschaft herausgefordert“, sagte sie. Zudem betonte sie: „VALIE EXPORT forderte uns als Einzelne heraus – und damit die Ordnung, in der wir leben.“