Wienweit Fälle: Polizei fängt Seriendieb und sucht nun nach weiteren Opfern

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, seit Anfang August für mehrere Raubüberfälle auf Halsketten verantwortlich zu sein. Die Polizei bittet Geschädigte und mögliche Zeugen, sich zu melden.

In Wien gab es seit Anfang August mehrere Berichte über Raubüberfälle auf offener Straße, bei denen insbesondere Halsketten und Schmuckstücke im Visier der Täter standen. Diese Delikte haben die Bevölkerung alarmiert und die Polizei bemüht sich um Aufklärung der Fälle.

Laut den Behörden wurde ein 24-Jähriger festgenommen, der mit drei bereits bekannten Vorfällen in Verbindung gebracht wird. Er soll in verschiedenen Bezirken, darunter der 2., 10. und 11. Bezirk, aktiv gewesen sein. Ermittler vermuten, dass der Tatverdächtige möglicherweise noch für weitere Raube verantwortlich ist, was die Gefährdung der Öffentlichkeit erhöht.

Festnahme nach Raub

Am Dienstag, den 5. August, kam es zu einem bedeutsamen Vorfall, bei dem der Verdächtige einer Frau, die mit ihrem Kind im Kinderwagen unterwegs war, plötzlich die Halskette entriss. Die Polizei konnte den 24-Jährigen kurze Zeit später aufgrund einer eingehenden Beschreibung des Opfers und einer schnellen Reaktion der Streifenkräfte festnehmen. Bei der Festnahme fanden die Beamten zusätzlich mehrere gestohlene Ketten und Schmuckstücke. Die Ermittlungen dauern an, um die genaue Anzahl der möglichen Opfer festzustellen und gegebenenfalls weitere Taten aufzuklären.

Die Polizei appelliert nun an Opfer dieser Art von Raubüberfällen sowie an Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden. Die Kontaktinformationen sind telefonisch unter 01-31310-43224 oder 01-31310-43800 zu erreichen. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Weitere Polizeimeldungen:

19-Jähriger attackiert Schwester, droht Vater mit Messer.

Wiener Extremraser-BMW für 21.000 Euro versteigert.

Besitzerin beißt Polizisten nach tödlicher Hundeattacke.