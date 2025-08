WienXtra Ferienspiel: Inlineskatehockey mit der ASKÖ Brigittenau erleben

In den Sommerferien sorgt das Ferienspiel von WienXtra für eine aufregende Zeit für Kinder und Jugendliche. Am 18. August dürfen sich sportbegeisterte Kids auf einen kostenlosen Inlineskaterhockey-Workshop im 20. Bezirk freuen.

WIEN/BRIGITTENAU. Das Ferienspiel von WienXtra bringt Spiel, Spaß und Bewegung in die Wiener Sommerferien. Besonders in der Brigittenau wird den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Montag, dem 18. August, können sich Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren auf der ASKÖ-Sportanlage in der Hopsagasse 5 beim Inlineskatehockey austoben.

Der Workshop beginnt um 10 Uhr und vermittelt den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundlegende Inlineskate-Techniken. Dazu gehören das sichere Stehen auf Skates, richtiges Fallen, kraftvolles Beschleunigen und kontrolliertes Bremsen. Durch abwechslungsreiche, spielerische Übungen wie Schießen und Ballführung erhalten die Kinder einen ersten Eindruck von der Faszination des Inlinehockeys – ganz ohne Leistungsdruck, aber mit viel Spaß an der Bewegung. Laut einer Studie der Universität Wien fördert regelmäßige sportliche Betätigung nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern verbessert auch die Konzentration und soziale Fähigkeiten bei Kindern.

Zwei Stunden lang auspowern

Die kleinen Sportler sollten ihre eigenen Inlineskates, einen Helm und die nötige Schutzausrüstung mitbringen, damit dem sportlichen Abenteuer nichts im Wege steht. Der Workshop dauert rund zwei Stunden und findet nur bei gutem Wetter statt. Durch solch interaktive Angebote wird nicht nur die motorische Fertigkeit verbessert, sondern auch die Teamarbeit gefördert, was für die persönliche Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung ist.

Eine Anmeldung zum Workshop ist erforderlich. Diese kann telefonisch unter 0699/ 814 168 29 oder per E-Mail an [email protected] erfolgen. Weitere Informationen zum Ferienspiel und weiteren Aktivitäten in Wien finden sich auf der offiziellen Webseite www.wienxtra.at.

