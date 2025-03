news/APA/Mittwoch, 05.03.25, 10:13:10

Die steirische ÖVP hat am Mittwoch in Graz den neuen Nachfolger für die als Staatssekretärin in die Bundesregierung nach Wien gewechselte Barbara Eibinger-Miedl präsentiert.

Der 52-jährige Forstexperte Willibald Ehrenhöfer wird am Donnerstag im Landtag zur Wahl zum Landesrat antreten. Dieses Amt ist besonders entscheidend, da Ehrenhöfer die Verantwortung für mehrere Schlüsselressorts übernehmen soll: Wirtschaft, Arbeit, Finanzen sowie Wissenschaft und Forschung.













In einer Zeit, in der sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ständig ändern, wird die Rolle des Landesrates zunehmend wichtig. Ehrenhöfer, der aus dem oststeirischen Raum stammt, bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Forstsektor mit.

Diese Kenntnisse könnten sich als wertvoll erweisen, um die Wirtschaft in der Steiermark nachhaltiger zu gestalten, insbesondere in Bezug auf ökologische Herausforderungen und die Integration neuer Technologien im Bereich der nachhaltigen Ressourcennutzung.

Wichtige Punkte über Willibald Ehrenhöfer:

Alter: 52 Jahre

52 Jahre Beruf: Forstexperte

Forstexperte Herkunft: Gebürtiger Oststeirer

Gebürtiger Oststeirer Übernehmt: Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung

Die Verantwortung für die Ressorts, insbesondere für die Bereiche Wirtschaft und Forschung, ist von großer Bedeutung, da die Steiermark darauf abzielt, innovative Unternehmen und Start-ups zu fördern.

Eine wichtige Hauptaufgabe wird sein, die Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu steigern. Zudem sollen Forschungsinitiativen in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung angestoßen werden.

Die gesamte politische Landschaft in Österreich könnte von Ehrenhöfers Ansätzen und Plänen profitieren, besonders wenn er es schafft, die verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

Seine Wahl zum Landesrat wird aufmerksam beobachtet, da sie entscheidend dafür sein könnte, wie sich die steirische Politik in den kommenden Jahren entwickeln wird.