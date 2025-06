Willkommen in Osttirol: Innovative Plattform für Arbeit, Leben und Zukunft

Die neue Talenteplattform verknüpft Karrierechancen mit Lebensqualität und macht Osttirol für Fachkräfte sichtbarer denn je.



OSTTIROL. Mit „Willkommen Osttirol“ wird eine umfassende digitale Plattform ins Leben gerufen, die weit über die Funktion eines klassischen Jobportals hinausgeht. Sie hebt Osttirol als einen attraktiven Standort für Beruf, Alltag und Zukunft hervor – sowohl für Einheimische als auch für RückkehrerInnen und qualifizierte Fachkräfte aus dem In- und Ausland. Die Plattform kombiniert moderne Technologie mit der regionalen Identität und positioniert die Region als einen Ort mit weitreichenden Perspektiven.

Gezielte Vernetzung in der Region



Im Zentrum der Initiative steht die zielgerichtete Vernetzung von Menschen, Unternehmen und Möglichkeiten. Ein intelligentes Matching-Tool bringt BewerberInnen, basierend auf ihren Fähigkeiten, Interessen und Lebensziele, mit passenden Unternehmen in Osttirol zusammen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Stellenangeboten, sondern auf einem ganzheitlichen Bild aus beruflichen Chancen, Freizeitangeboten und der hohen Lebensqualität in einer der touristisch vielfältigsten Regionen Österreichs. Laut einer Studie von Statistik Austria bietet Osttirol zudem ein hohes Maß an Lebensqualität, was die Region besonders attraktiv macht.

Kontinuierliche Verbesserung geplant



„Willkommen Osttirol“ agiert als digitales Schaufenster für eine Region, die sich durch ihre Kombination aus Natur, Innovation und Gemeinschaft auszeichnet. Da das Projekt sich derzeit in der Anfangsphase einer dreijährigen Umsetzungsperiode befindet, werden die kommenden Monate als entscheidende Entwicklungsphase betrachtet. Im engen Dialog mit den NutzerInnen soll die Plattform kontinuierlich weiter verbessert werden. Konstruktives Feedback, fachliche Hinweise und Anregungen sind notwendig, um „Willkommen Osttirol“ bedarfsgerecht und zukunftsorientiert auszubauen.

Lebensperspektive zeigen



Zusätzlich zur Plattform, die im Rahmen des LEADER Projekts „Willkommen in Osttirol“ umgesetzt wird, sind Großveranstaltungen wie die Jobmesse Osttirol 2026 sowie Events und Kampagnen in der Planung. Diese sollen Osttirol überregional als Lebensmittelpunkt sichtbarer machen.

„Wir wollen Talenten nicht nur einen Job zeigen, sondern eine Lebensperspektive. Osttirol ist viel mehr als ein Arbeitsplatz – es ist ein Ort zum Ankommen, Wurzeln schlagen und Zukunft gestalten“, so Projektmanagerin Paula van der Woude.

Mit „Willkommen Osttirol“ entsteht mehr als nur eine Plattform – es ist eine Einladung an alle, die ihre beruflichen Ziele mit einem hohen Lebenswert verbinden möchten. Weitere Informationen und aktuelle Angebote sind online verfügbar unter www.willkommenosttirol.at.