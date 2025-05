Wings for Life: Lauf-Event führt zu Straßen- und ÖPNV-Einschränkungen

Das erste Maiwochenende in Wien bringt wegen des Charity-Laufs „Wings for Life World Run“ erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Dieser Lauf findet am Sonntag, den 4. Mai, statt und wird einige Teile der Stadt stark beeinflussen. MeinBezirk hat alle notwendigen Informationen für die Anwohner und Teilnehmer zusammengestellt.

Am Sonntag verwandelt sich Wien ab dem Nachmittag in eine beeindruckende Laufstrecke. Bis zu 13.500 Teilnehmer werden vom Äußeren Burgtor auf der Ringstraße aus starten. Die Route führt durch das Herz der Stadt, über die malerische Donauinsel bis nach Tulln. Anstelle einer klassischen Ziellinie endet das Rennen, sobald das sogenannte „Catcher Car“ die Läuferinnen und Läufer einholt, was den Wettkampf besonders spannend macht.

Straßensperren beachten

Für das Laufspektakel, das einem guten Zweck dient, werden mehrere Straßen in Wien gesperrt. Laut Angaben des Automobilklubs ARBÖ beginnt die Sperrung im Bereich der Operngasse bis zur Schottengasse bereits um circa 9:45 Uhr. Zwischen 9:30 Uhr und etwa 15 Uhr gibt es zudem Einschränkungen auf dem gesamten Ring, dem Franz-Josefs-Kai, der Linken Wienzeile, sowie auf Straßen wie dem Gumpendorfer Gürtel, der Lasallestraße und der Wagramer Straße. Die Polizei wird vor Ort sein, um den Verkehr kontrolliert umzuleiten.

Öffentliche Verkehrsmittel betroffen

Auch einige Linien der Wiener Linien werden von diesen Verkehrsbehinderungen betroffen sein. Vor allem die Ring-Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden aufgrund von Umleitungen, Teilstreckensperrungen oder Kürzungen ihre Fahrpläne ändern. Dazu werden auch zahlreiche Buslinien kurzgeführt oder umgeleitet. Fahrgäste sollten dringend auf die U-Bahn-Linien ausweichen und die aktuellen Informationen der Wiener Linien verfolgen. Hier eine Übersicht über die Änderungen:

Änderungen bei den Straßenbahn-Linien:

Linie D: Umleitung ab 9:14 Uhr zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über Schwedenplatz; ab 12:13 Uhr keine Verbindung mehr zwischen Schwarzenbergplatz und Börse. Ab 12:53 Uhr Betriebseinstellung zwischen Augasse und Schwarzenbergplatz.

Linie 1: Ab 9:06 Uhr Umleitung in Richtung Stefan-Fadinger-Platz über die Strecken der Linien O und 18. Umleitung auch in der Gegenrichtung ab 9:24 Uhr. Ab 12:34 Uhr Kurzführung am Praterstern.

Linie 2: Ab 9:12 Uhr Linienteilung, kein Betrieb zwischen Schwedenplatz und Ring, Volkstheater. Ab 12:05 Uhr Ausdehnung auf den Bereich Heinestraße–Ring.

Linie 31: Kurzführung ab 12:30 Uhr am Wallensteinplatz.

Linie 71: Kurzführung ab Betriebsbeginn am Schwarzenbergplatz.

Änderungen bei den Bus-Linien:

Linien 4A, 11A, 13A, 14A, 59A, 74A, 77A, 80A, 92A, 92B: Ab Sonntagmittag jeweils Kurzführungen auf Teilstrecken.

Linie 20A: Betriebseinstellung ab 13:45 Uhr.

Linie 40A: Ab 13:15 Uhr nur zwischen Döblinger Friedhof und Volksoper U.

Linie 57A: Betriebseinstellung ab 12 Uhr.

