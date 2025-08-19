Winterartikel-Tauschmarkt für Kinder im Vereinshaus Mils

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, veranstaltet der KFV Mils einen Tauschmarkt im Vereinshaus Mils. Unter dem Motto „Verwenden statt verschwenden!“ fördert diese Veranstaltung die Nachhaltigkeit und den Austausch von gebrauchten Gütern in der Gemeinschaft.

Interessierte können einen Tisch mieten, um ihre eigenen Waren zu verkaufen. Der Mietpreis beträgt 8 € für Nicht-Mitglieder und 5 € für Mitglieder des KFV. Die Reservierung kann bei Gabriele Ebenbichler-Willegger unter der Telefonnummer 0660/1404066 oder per E-Mail unter [email protected] erfolgen.

Der Tauschmarkt bietet eine ideale Gelegenheit, um allerlei Artikel anzubieten und gleichzeitig Neues zu entdecken. Mögliche Verkaufsangebote umfassen:

  • Winterkleidung für Kinder
  • Spielwaren und Spiele
  • Schiausrüstung, Roden, Bobs und Schlittschuhe
  • Musikinstrumente
  • Kinderwägen
  • Bücher, Videos, DVDs und vieles mehr

Solche Märkte sind nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, den eigenen Keller, die Garage oder den Dachboden zu entrümpeln, sondern sie fördern auch den sozialen Austausch innerhalb der Gemeinschaft. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, direkt mit anderen Verkäufern und Käufern in Kontakt zu treten, und eventuell sogar eine freundliche Tauschgeschäfte abzuwickeln.

Neben den ökologischen Vorteilen, die mit der Wiederverwendung von Gütern einhergehen, wie zum Beispiel die Reduzierung des Abfalls und eine geringere Auslastung von Ressourcen, bietet der Tauschmarkt auch einen Raum für kreative Ideen. So können Besucher alte Dinge in neue Kontexte bringen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen, indem sie beispielsweise aus altem Spielzeug neue Kunstwerke kreieren.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie die Gemeinschaft und finden Sie das ein oder andere Schnäppchen! Der Tauschmarkt beginnt um 10:00 Uhr und lädt alle Interessierten herzlich ein.



