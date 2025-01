Wintereinbruch: Industrieschnee verwandelt Wien in ein schneeweißes Straßenbild

Das Wetterradar zeigt weder Wölkchen noch echten Niederschlag an. Dennoch sind am Montagmorgen weite Teile Wiens mit einer ordentlichen Schneedecke überrascht worden. In der Stadt fiel erneut Industrieschnee. Den aktuellen Wettermodellen zufolge kann es bis Donnerstag immer wieder solchen Niederschlag geben.



WIEN. Wer am Montagmorgen, den 20. Januar, die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Auto nutzen musste, könnte sich gewundert haben. Im Norden Wiens, betroffen sind unter anderem Döbling, die Brigittenau, Leopoldstadt, Floridsdorf und Donaustadt, hat es über Nacht kräftig geschneit.

Fotografien zeigen eine Schneedecke von etwa drei bis fünf Zentimetern an der Grenze zwischen dem 2. und 20. Bezirk. Diese Schneevorhersage wurde im Wetterbericht nicht vorhergesagt. Auch ein Blick auf das Wetterradar von GeoSphere zeigt keinen Niederschlag und kaum Bewölkung.

Industrieschnee hat in Wien nicht zum ersten Mal für winterliche Verhältnisse gesorgt. Dieser Schneefall ist Ergebnis einer besonderen Wetterlage, die im Winter nicht häufig vorkommt.

Oben warm, unten kalt und feucht

Ein solcher Schneefall tritt vor allem in Ballungsräumen und in der Nähe von Industrieanlagen auf. Dabei handelt es sich um eine Inversionswetterlage. Vereinfacht gesagt, gibt es in höheren Lagen über der Stadt milde, trockene Luft. In Höhen von 200 bis 400 Metern hingegen ist die Luft kalt und feucht. Oft geht dies mit Hochnebel einher.

Hier kommen die Emissionen der Industrie ins Spiel. Das Kondensat sammelt sich an der Grenze zwischen der milden Luft in der Höhe und der kalten Bodenschicht. Irgendwann sind so viele der sogenannten Kondensatkerne zusammengekommen, dass Schneefall entsteht.

Industrieschnee unterscheidet sich übrigens von normalem Schnee, denn dieser ist meist viel feiner. Der Niederschlag ist in den meisten Fällen nicht großflächig, sondern sehr lokal begrenzt. Faktoren wie der Wind haben dabei ebenfalls Einfluss.

Bis Donnerstag Industrieschnee

GeoSphere Austria bestätigt ebenfalls, dass Abgase für die winterliche Pracht verantwortlich sind. Neben den Wetterbedingungen müssen auch die Quellen des Kondensats stimmen. In diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um die Verbrennungsanlagen Spittelau und Flötzersteig, aber auch das Kraftwerk Simmering und die OMV-Raffinerieanlage in Schwechat könnten dazu beitragen. „Gerade bei nächtlichen, frostigen Temperaturen gibt es bei den Wärmeerzeugern sogenannte Spitzen, bei denen besonders viel Kondensat ausgestoßen wird. Auch die Heizsysteme von Privathaushalten tragen ihren Teil dazu bei“, erklärt ein Experte.

Laut einem Wetterexperten von GeoSphere steht der Wind so, dass die Abgase in die genannten Gebiete ziehen und dort als Schneefall niedergehen. Laut Wetterprognose könnte dieses Phänomen jedoch keine Eintagsfliege sein. „Dazu müsste es deutlich milder werden, was derzeit nicht in Sicht ist. Damit das Kondensat verweht, benötigt man stärkeren Wind, und auch dieser ist nicht zu erwarten“, erklärt der Wetterdienst.

Gleichzeitig bleibt die Großwetterlage so, dass die trockene, mildere Luft in der Höhe erhalten bleibt, während die Temperaturen in Bodennähe weiterhin um den Gefrierpunkt schwanken. „Bis mindestens Donnerstag kann es immer wieder zu Industrieschnee kommen, insbesondere in der Nacht.“

Nicht alltäglich

Generell würde in jeder europäischen Stadt Industrieschnee fallen, wenn die Bedingungen wie derzeit in Wien gegeben wären, beruhigen bei GeoSphere. „Allerdings sind einige Städte für derartige Wetterlagen anfälliger als andere, so wie zum Beispiel Wien.“

Es ist nicht das erste Mal in diesem Winter, dass in Wien Industrieschnee gefallen ist. Kurz nach dem Jahreswechsel gab es bereits solchen Niederschlag im Süden der Stadt. Dieses Mal verlagert sich das Phänomen aufgrund des leichten Winds jedoch eher in den Norden.

Alle Fotos vom Wintereinbruch findest du unten.

Weitere Themen:

„Müllproblem im Karlsgarten ist nicht mehr tragbar“

Das erwartet die Gäste am Wiener Opernball 2025