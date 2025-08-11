„Wir Andritzer“ veranstaltet am 7. September das 25. Flohmarktfest!

Erleben Sie Musik, kulinarische Köstlichkeiten, eine Tombola und das Stöbern in historischen Schätzen beim 25. Flohmarktfest in Andritz, das am letzten Feriensonntag, dem 7. September, stattfindet.

GRAZ/ANDRITZ. Am Sonntag, dem 7. September, lädt der Verein „Wir Andritzer“ zum 25. Flohmarktfest am Andritzer Hauptplatz ein. Neben einem abwechslungsreichen Flohmarkt dürfen sich die Besucher auf ein umfangreiches Begleitprogramm freuen, das Highlights wie Livemusik von den beliebten Bands Alpenyetis und Styria Express beinhaltet. Die lokalen Gastronomiebetriebe werden mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot vertreten sein, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Flohmarktfest Andritz mit Livemusik und Rahmenprogramm | Foto: Wir Andritzer

Kinderflohmarkt und Tombola

Der Flohmarkt erstreckt sich entlang der Andritzer Reichsstraße und dem Parkplatz beim Penny Markt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sind Vorreservierungen nicht möglich. Für die kleinen Gäste gibt es außerdem einen Kinderflohmarkt auf der Liegewiese des Stukitzbades, welcher über den Eingang am Schöcklbachweg erreichbar ist. Passend zum Festtag erhalten alle Besucher ermäßigten Eintritt von 3,50 Euro ins Stukitzbad. Eine große Tombola bietet die Möglichkeit, zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter der Hauptpreis: ein gebrauchter Fiat 500, gespendet vom Autohaus Damisch. Der Preis für ein Los beträgt nur drei Euro.

Ermäßigte Eintrittspreise baten anlässlich des Flohmarktfestes. | Foto: Wir Andritzer

Programmhöhepunkte

  • 10 Uhr: Eröffnung mit der Band Styria Express und Bierfassanstich – ein traditionelles Highlight, das die festliche Stimmung einläutet.
  • 12 Uhr: Maibaumumschneiden – ein Brauch, der Gemeinschaft und Freude symbolisiert.
  • 13 Uhr: Partystimmung mit den Alpenyetis – diese Band verspricht mit ihren eingängigen Melodien einen unterhaltsamen Nachmittag.
  • 16 Uhr: Hauptverlosung der Tombola – Spannung pur, wenn die Preise vergeben werden.







