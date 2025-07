Wirtschaft: Rudolfsheim und Mariahilf führen bei Neuzulassungen von E-Autos an

Erstmals in den Wiener Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Mariahilf übersteigen mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw die Grenze von 50 Prozent Elektroantrieb. Diese Erkenntnis stammt aus einer aktuellen Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) für das erste Halbjahr 2025.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS/MARIAHILF. Im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus wurden im ersten Halbjahr 58,3 Prozent der Neuzulassungen reine Elektroautos, während Mariahilf mit 56,3 Prozent ebenfalls bemerkenswerte Zahlen verzeichnet. Diese Bezirke sind damit Vorreiter, denn während Dänemark auf nationaler Ebene ähnliche Werte erreicht hat, liegt der österreichische Gesamtwert lediglich bei 42,2 Prozent.

Der stadtweite E-Auto-Anteil bei Neuzulassungen liegt jedoch nur bei 24 Prozent, was einen klaren Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet. Im Zeitraum von Januar bis Juni 2025 wurden in Wien 6.595 Elektroautos registriert, was eine Steigerung von 1.300 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Während Rudolfsheim-Fünfhaus und Mariahilf deutlich über dem Durchschnitt liegen, zeigen Bezirke wie Simmering mit lediglich 12,6 Prozent oder Ottakring mit 15,8 Prozent, dass der Umstieg auf elektrische Antriebe in anderen Teilen der Stadt langsamer voranschreitet.

VCÖ fordert verstärkte Investitionen in die Ladeinfrastruktur

Angesichts des deutlichen Anstiegs bei den Neuzulassungen hat der VCÖ gefordert, dass Großparkplätze von Supermärkten und Baumärkten besser für öffentliche Ladeangebote genutzt werden. Außerdem sollte der Ausbau von Ladestationen in bestehenden Garagen vorangetrieben werden. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um eine nachhaltige Mobilitätswende in urbanen Gebieten zu unterstützen.

„Die Mobilitätswende ist in den Städten spürbar, besonders dort, wo die Infrastruktur mitwächst“, erklärt Katharina Jaschinsky, Mitglied des VCÖ. „Es ist entscheidend, jetzt gezielte Investitionen zu tätigen, um den Umstieg auf E-Autos für noch mehr Menschen attraktiv zu gestalten.“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jedes Elektroauto automatisch umweltfreundlich ist. Laut dem Umweltbundesamt schneiden E-Fahrzeuge zwar 53 Prozent besser in Bezug auf CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern ab (einschließlich Herstellung und Nutzung), jedoch steigt der Energieverbrauch bei größeren Fahrzeugen und höherer Motorleistung signifikant an. Daher fordert der VCÖ von der EU, Vorschriften für kleinere, energiesparendere Autos zu erlassen, um eine wirklich umweltfreundliche Elektromobilität sicherzustellen.

Mehr Nachrichten aus Rudolfsheim-Fünfhaus:

Jeden zweiten Samstag wird Müll in Parks gesammelt.

Wiener Schulen nehmen nach „Heckenmord“ im 15. Bezirk Stellung.

Neue Verweilzone in der Schanzstraße lädt zum Entspannen ein.