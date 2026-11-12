100-Megawatt-Rechenzentrum bei Villach geplant – Grüne fordern Umweltprüfung

Die deutsche Zech Group plant in Federaun bei Villach den Bau eines Rechenzentrums mit einer Leistung von 100 Megawatt. Das Projekt soll auf einem sechs Hektar großen, als Industriegebiet gewidmeten Grundstück der Stadt Villach entstehen. Die Grünen Kärnten fordern für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Neue Pläne für ein Grundstück in Federaun

Für das Areal in Federaun war ursprünglich ein Logistikzentrum vorgesehen. Nach den aktuellen Plänen der Zech Group soll dort stattdessen ein Rechenzentrum mit angeschlossenem Gewächshaus für Gemüse errichtet werden. Die Fläche gehört der Stadt Villach und ist als Industriegebiet gewidmet.

Die Grüne Landessprecherin Olga Voglauer verlangt im Zusammenhang mit dem Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Ob das Vorhaben tatsächlich ohne eine solche Prüfung genehmigt werden kann, ist bislang nicht geklärt.

Bestehende Rechenzentren und Netzanbindung in Kärnten

In Kärnten sind bereits kleinere Rechenzentren in Betrieb, darunter eines im Lakesidepark in Klagenfurt. Auch in Villach selbst betreibt der Anbieter Net4you in der Tirolerstraße ein Rechenzentrum, in dem nach Angaben von Geschäftsführer Martin Zandonella Daten von 800 Kunden verwaltet werden.

Im Herbst 2026 wurde in Kärnten zudem der Internetknoten Alpsix in Betrieb genommen. Dieser verbindet das Bundesland direkt mit internationalen Glasfaser-Datenautobahnen. Marc Gfrerer, IT-Sprecher der Wirtschaftskammer Kärnten, ordnet derartige Infrastrukturprojekte im Rahmen der wirtschaftspolitischen Entwicklung des Bundeslandes ein.

Auch außerhalb Kärntens entstehen derzeit neue Rechenzentren. Der US-Konzern Google baut in Krosdorf in Oberösterreich ein entsprechendes Zentrum, die Stadt Wien plant ein Rechenzentrum in der Seestadt Aspern. Für Österreich existiert zudem ein landesweiter Atlas, in dem Rechenzentren erfasst werden.

Energiebedarf und Standortfaktoren bei Rechenzentren

Rechenzentren benötigen grundsätzlich große Mengen an elektrischer Energie, da Serverinfrastruktur rund um die Uhr in Betrieb ist und zusätzlich gekühlt werden muss. Bei der Standortwahl spielen deshalb üblicherweise die Verfügbarkeit von Strom, die Anbindung an Glasfasernetze sowie die Nähe zu bestehenden Datenautobahnen eine zentrale Rolle. Industriell gewidmete Flächen mit vorhandener Infrastruktur gelten dabei häufig als besonders geeignet, weil sich Anschlüsse an Strom- und Datennetze dort leichter realisieren lassen.

In Genehmigungsverfahren für größere Industrie- und Infrastrukturprojekte wird in Österreich regelmäßig geprüft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Maßgeblich sind dabei in der Regel Kriterien wie Größe, Flächenverbrauch, Energieverbrauch und mögliche Auswirkungen auf Anrainer sowie die Umgebung. Ob ein konkretes Vorhaben einer solchen Prüfung unterzogen werden muss, wird im jeweiligen Einzelfall anhand gesetzlicher Vorgaben entschieden.

Der Ausbau von Rechenzentren in Österreich steht zudem im Zusammenhang mit wachsendem Bedarf an Rechenleistung, etwa für Cloud-Dienste, Datenspeicherung und digitale Anwendungen. Mit zusätzlichen Internetknoten wie Alpsix verbessert sich grundsätzlich die Anbindung einer Region an internationale Datennetze, was Ansiedlungen von Rechenzentren und anderen digitalen Infrastrukturen begünstigen kann. Welche konkreten Auswirkungen neue Großprojekte dieser Art auf Netzkosten oder bestehende Anbieter haben, hängt von den jeweiligen technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort ab.