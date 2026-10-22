166 Millionen Euro für BOKU-Campus: Neubau für kreislauffähiges Bauen und Adaptierung des Modul-Gebäudes geplant

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) baut den Campus Türkenschanze der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Döbling in den kommenden Jahren grundlegend um. Wie die BIG am Donnerstag mitteilte, wird das frühere Gebäude der Tourismusschule Modul für die BOKU adaptiert. Daneben entsteht ein Forschungsneubau für kreislauffähiges Bauen mit dem Namen „Construction Innovation Lab“. Die Gesamtinvestitionskosten für beide Projekte liegen bei 166 Millionen Euro.

Neues Gebäude für zirkuläres Bauen

Den Architekturwettbewerb für das Construction Innovation Lab entschied das Wiener Büro GC Architektur für sich. Der Neubau soll rund 2.000 Quadratmeter Nettoraumfläche umfassen. Eine transparente Gestaltung soll Einblicke in ein Roboterlabor ermöglichen. Zudem ist eine Werkhalle vorgesehen, in der bis zu 20 Meter lange Träger untersucht werden können. Sie soll über das größte Aufspannfeld Wiens verfügen. Der Baubeginn für das Construction Innovation Lab ist für August 2028 geplant, die Inbetriebnahme für 2030.

Umbau des ehemaligen Modul-Standorts

Das frühere Modul-Gebäude liegt mitten im Campus Türkenschanze an der Peter-Jordan-Straße. Die Tourismusschule war im Herbst 2023 von diesem Standort abgesiedelt worden, womit die Fläche für die BOKU frei wurde. Für die Adaptierung des Gebäudes setzte sich das Wiener Büro Riepl Kaufmann Bammer im entsprechenden Wettbewerb durch.

Der Campus besteht derzeit aus 13 Gebäuden. Am adaptierten Standort sollen künftig mehrere Institute und Einrichtungen der BOKU zusammengeführt werden. Ein sogenannter „Campus Walk“ soll das neu genutzte Gebäude mit dem übrigen Campus verknüpfen. Geplant sind außerdem neue Lern-, Arbeits- und Veranstaltungsflächen sowie ein Kaffeehaus, ein Nahversorger und ein Dachgarten. Der Baubeginn für die Adaptierung ist für März 2029 vorgesehen, der Unibetrieb soll 2031 auf einer Nettoraumfläche von rund 19.000 Quadratmetern starten.

Finanzierung zwischen BIG und Ministerium

Von den insgesamt 166 Millionen Euro Investitionskosten entfallen 143 Millionen Euro auf die BIG als Eigentümerin und Bauherrin der beiden Projekte. Diese Summe wird vom Wissenschaftsministerium in Form von Mieten refinanziert. Die restlichen 23 Millionen Euro für Einmalkosten trägt das Wissenschaftsministerium direkt.

Bauherrenmodell bei Hochschulimmobilien

Grundsätzlich errichtet und saniert die BIG als bundeseigene Gesellschaft einen Großteil der Universitätsgebäude in Österreich und vermietet diese anschließend an die jeweiligen Hochschulen beziehungsweise an das zuständige Ministerium. Dieses Modell trennt die Bauherrenrolle von der Nutzung: Die BIG trägt die Baukosten und finanziert sie über langfristige Mietverträge, während die Hochschule die Flächen für Lehre und Forschung nutzt. Einmalige Kosten, etwa für spezielle Ausstattungen oder Einrichtungen, werden in solchen Fällen häufig gesondert vom zuständigen Ministerium übernommen, statt über die Miete abgebildet zu werden.

Bei komplexen Campusentwicklungen wie jener der BOKU spielt zudem die Funktionsverteilung zwischen Bestandsgebäuden und Neubauten eine Rolle. Bestehende Gebäude werden häufig adaptiert und mit neuen Nutzungen versehen, während für besonders spezialisierte Forschungsinfrastruktur, etwa Labore mit speziellen technischen Anforderungen an Statik, Deckenhöhe oder Tragfähigkeit, eigene Neubauten errichtet werden. Werkhallen mit großen Aufspannfeldern, wie sie für die Untersuchung langer Bauteile notwendig sind, lassen sich in bestehenden Gebäudestrukturen meist nur schwer nachrüsten.

Kreislauffähiges Bauen, dem das Construction Innovation Lab gewidmet ist, beschäftigt sich allgemein mit der Wiederverwendung und Wiederverwertung von Baumaterialien sowie mit Konstruktionsweisen, die eine spätere Trennung und Wiedernutzung einzelner Bauteile erleichtern. In der Forschung werden dafür unter anderem robotergestützte Fertigungsverfahren sowie Prüfstände für große Bauteile eingesetzt, um neue Konstruktionsmethoden unter realitätsnahen Bedingungen zu testen.