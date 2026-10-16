25 Jahre Technologiepark Villach: 700 Mitarbeiter, 40 Unternehmen und Forschung an smarten Prothesen

Der Technologiepark Villach feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, öffnete die Einrichtung im Rahmen eines Tages der Offenen Tür ihre Labore und Räumlichkeiten für Besucherinnen und Besucher. Heute beherbergt der Technologiepark mehr als 40 Unternehmen und Institutionen aus Wirtschaft, Forschung und Bildung.

Andrang beim Tag der Offenen Tür

Beim Tag der Offenen Tür zeigten sich vor allem junge Leute interessiert daran, sich über die Möglichkeiten des Technologieparks zu informieren. Großer Andrang herrschte unter anderem bei Quantenphysikerin Beatrix Hiesmayr, die den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in ihr Fachgebiet gab.

Das Angebot im Technologiepark stützt sich auf drei Säulen: Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Industrie und Wirtschaft. Im Rahmen der Ausbildung werden am Standort Lehrlinge in unterschiedlichen Bereichen ausgebildet, von Maschinenbau über Elektrotechnik bis hin zu Softwareentwicklung.

In einem der Labore wird derzeit an der Verbindung von 3D-Druck und Sensorik gearbeitet. Matthias Brandstötter, Forschungsleiter der Carinthia University of Applied Sciences, berichtete von einem Projekt, bei dem an einer Prothese mit integrierter Sensorik gebaut wird. Diese soll erkennen, wenn sie nicht mehr zum jeweiligen Patienten passt.

Wachstum über ein Vierteljahrhundert

Der Campus hat sich in den vergangenen 25 Jahren deutlich vergrößert. Mittlerweile sind rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Technologiepark beschäftigt. Hinzu kommen 70 Lehrlinge sowie mehr als 1.000 Studierende, die am Standort ausgebildet werden. Derzeit laufen 170 Forschungsprojekte parallel in allen Bereichen des Parks.

Martin Waiguny, Geschäftsführer der Fachhochschule im Technologiepark, und Bernhard Lamprecht, Leiter des Technologieparks, stehen an der Spitze der Einrichtung, die Forschung, Lehre und Wirtschaft unter einem Dach vereint.

Technologieparks als Bindeglied zwischen Forschung und Wirtschaft

Technologieparks verfolgen grundsätzlich das Ziel, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitutionen räumlich und organisatorisch zusammenzubringen. Durch die Nähe zueinander sollen Wissenstransfer und Zusammenarbeit erleichtert werden, etwa wenn Forschungsergebnisse aus Hochschulprojekten in praxisnahe Anwendungen bei ansässigen Unternehmen einfließen.

Üblicherweise bieten solche Standorte neben Büro- und Laborflächen auch Infrastruktur für Gründungsvorhaben sowie Kooperationsmöglichkeiten zwischen etablierten Betrieben und jungen Unternehmen. Für Studierende und Lehrlinge ergibt sich dabei der Vorteil, Ausbildung und praktische Anwendung eng miteinander zu verknüpfen, da Forschungseinrichtungen und produzierende Betriebe am selben Standort angesiedelt sind.

In der dualen Ausbildung, wie sie auch im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik oder Softwareentwicklung praktiziert wird, lernen Lehrlinge parallel zur betrieblichen Praxis theoretische Grundlagen. Diese Form der Ausbildung gilt in technischen Branchen traditionell als wichtiger Baustein, um Fachkräfte auszubilden, die unmittelbar in der Praxis eingesetzt werden können.