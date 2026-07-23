336-Millionen-Euro-Deal: Französischer Konzern übernimmt steirisches Unternehmen von Michael Zitz

Von Gamlitz nach Frankreich: Unternehmen von Michael Zitz für 336 Millionen Euro verkauft

Ein vor zehn Jahren in Gamlitz gegründetes Unternehmen des 46-jährigen Michael Zitz wechselt erneut den Eigentümer. Für 336 Millionen Euro übernimmt die französische Vinci Group das Unternehmen.

Michael Zitz bleibt auch nach der Übernahme an der Spitze seines Unternehmens.

Bereits zweiter Verkauf

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Unternehmen von einem größeren Konzern übernommen wird. Ursprünglich war es Teil der deutschen All-for-one Group, die es 2016 übernommen hatte. Nun geht es an die Vinci Group, die als französisches Milliardenunternehmen bezeichnet wird.

Verbindung nach Graz

Das Unternehmen verfügt über einen Standort in Graz. Dort besteht zudem eine Beteiligung am Unternehmen BrightFlare, das Cyber-Sicherheitslösungen für mittelständische Unternehmen entwickelt. Geschäftsführer von BrightFlare ist Markus Seme.