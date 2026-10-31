42 Prozent der Österreicher wünschen sich laut Umfrage eine eigene Währung zurück

42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich einer repräsentativen Umfrage des Soziologie-Instituts der Uni Graz zufolge eine eigene Währung. Das geht aus einer Erhebung hervor, die Soziologie-Professor Klaus Kraemer im „Samstagsgespräch“ der Sendung „Steiermark heute“ bei ORF Steiermark-Chefredakteur Wolfgang Schaller vorstellte. Der 31. Oktober 2026 markiert zugleich 25 Jahre seit dem letzten Weltspartag im Schilling-Zeitalter, bevor die österreichische Währung am 1. Jänner 2002 vom Euro abgelöst wurde.

Umfrage zeigt anhaltende Skepsis gegenüber dem Euro

Kraemer ordnete die Ergebnisse der Umfrage im Gespräch mit Schaller ein. Er betonte, dass der Wunsch nach einer eigenen Währung nicht lediglich als nostalgisches Gefühl zu verstehen sei. „Wir denken, das ist mehr als eine Nostalgie oder eine historische Erinnerung an frühere Zeiten“, sagte der Soziologie-Professor.

Nach Kraemers Angaben gibt es in relevanten Gruppen der Bevölkerung bei fast 50 Prozent Sorgen bezüglich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Euro-Raumes. Eine eigene Währung stelle für relevante Teile der Bevölkerung ein Ankersymbol dar, so Kraemer. Der Schilling werde von Menschen nach wie vor als Symbol für wirtschaftliche Stabilität, Sicherheit und Preisstabilität begriffen.

Der Weltspartag als wiederkehrender Fixpunkt

Der Weltspartag findet traditionell am 31. Oktober oder in der Woche davor statt. Er geht auf eine internationale Sparkassenkonferenz zurück und wurde über Jahrzehnte hinweg zu einem festen Termin im Kalender vieler Banken und Sparkassen, an dem Sparangebote, Werbeaktionen und oft auch kleine Geschenke für Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen. Historisch war der Tag eng mit dem Gedanken verbunden, das Sparen als gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu fördern und die eigene Währung als verlässliche Wertaufbewahrung zu präsentieren.

Mit der Euro-Einführung am 1. Jänner 2002 verschwand der Schilling als gesetzliches Zahlungsmittel. Die Umstellung war Teil eines größeren europäischen Projekts, bei dem zahlreiche Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre nationalen Währungen durch eine gemeinsame ersetzten. Grundsätzlich verfolgt eine Währungsunion das Ziel, den Handel zwischen den teilnehmenden Ländern zu erleichtern, Wechselkursrisiken zu beseitigen und eine gemeinsame Geldpolitik zu ermöglichen, die von der Europäischen Zentralbank gesteuert wird. Einzelne Mitgliedstaaten geben dabei die eigenständige Kontrolle über ihre Geldpolitik ab, etwa die Möglichkeit, Zinssätze unabhängig festzulegen oder die eigene Währung ab- oder aufzuwerten.

Nationale Währungen als Projektionsfläche

In der soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung werden nationale Währungen häufig nicht nur als technisches Zahlungsmittel betrachtet, sondern auch als Symbol kollektiver Identität. Eine eigene Währung kann demnach für Teile der Bevölkerung Vertrauen, Kontrolle und wirtschaftliche Souveränität verkörpern. Krisenphasen, etwa Phasen mit spürbarer Inflation oder wirtschaftlicher Unsicherheit, können dazu führen, dass frühere Währungen rückblickend mit Stabilität und Verlässlichkeit assoziiert werden, unabhängig davon, wie die tatsächliche wirtschaftliche Lage zum jeweiligen Zeitpunkt historisch bewertet wurde.

Innerhalb der Eurozone wird die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des gemeinsamen Währungsraums immer wieder diskutiert, etwa im Zusammenhang mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und Entwicklungsständen der Mitgliedstaaten. Solche Debatten betreffen unter anderem Fragen der Preisstabilität, der Staatsverschuldung einzelner Länder und der gemeinsamen geldpolitischen Ausrichtung durch die Europäische Zentralbank. Umfragen zu Einstellungen gegenüber dem Euro oder zu einer möglichen Rückkehr nationaler Währungen werden in verschiedenen Mitgliedstaaten regelmäßig durchgeführt und liefern je nach Zeitpunkt, Fragestellung und wirtschaftlicher Gesamtlage unterschiedliche Ergebnisse.