Alexander Kirchner wird neuer Geschäftsführungs-Chef der Wien Energie

Alexander Kirchner übernimmt mit 1. Jänner 2027 den Vorsitz der Geschäftsführung der Wien Energie. Das haben die Wiener Stadtwerke als Muttergesellschaft am Mittwoch mitgeteilt. Kirchner ist aktuell Technikvorstand der Energie AG OÖ. Mit seinem Wechsel ist die Geschäftsführung der Wien Energie ab dem genannten Datum komplett besetzt.

Neubesetzung an der Spitze der Wien Energie

Neben Alexander Kirchner gehören Alma Kahler und Sascha Zabransky der Geschäftsführung der Wien Energie an. Wie die einzelnen Geschäftsfelder innerhalb der dreiköpfigen Führung künftig aufgeteilt werden, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Kirchner war bereits zuvor bei Wien Energie in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, bevor er zur Energie AG OÖ wechselte. Nun kehrt er in leitender Position an das Unternehmen zurück. In seiner künftigen Funktion soll er zentrale technologische und operative Agenden verantworten. Dazu zählen laut den Wiener Stadtwerken der Ausbau der erneuerbaren Erzeugung sowie der Netzinfrastruktur.

Generaldirektor der Wiener Stadtwerke ist Peter Weinelt. Die Wiener Stadtwerke traten als Muttergesellschaft der Wien Energie mit der Personalmitteilung an die Öffentlichkeit.

Struktur und Aufgaben großer Energieversorger

Bei kommunalen Energieversorgern wie der Wien Energie liegt die operative Führung üblicherweise bei einer mehrköpfigen Geschäftsführung, die unterschiedliche Verantwortungsbereiche abdeckt. Dazu zählen typischerweise Erzeugung, Netzbetrieb, Vertrieb sowie technische Infrastruktur. Eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung soll sicherstellen, dass sowohl strategische als auch operative Entscheidungen zügig getroffen werden können.

Der Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten sowie die Modernisierung von Netzinfrastruktur gehören derzeit branchenweit zu den zentralen Herausforderungen für Energieversorger. Investitionen in diesem Bereich betreffen sowohl technische Anlagen als auch die digitale Steuerung von Energieflüssen. Grundsätzlich sind solche Vorhaben langfristig angelegt und erstrecken sich über mehrere Jahre, da Genehmigungsverfahren, Bauphasen und die Integration neuer Technologien in bestehende Netze entsprechenden zeitlichen Vorlauf erfordern.

Wechsel in Führungspositionen zwischen Energieunternehmen innerhalb Österreichs sind in der Branche nicht ungewöhnlich, da Fach- und Führungskräfte häufig Erfahrungen bei unterschiedlichen Versorgern sammeln, bevor sie in leitende Funktionen zurückkehren oder wechseln. Kommunale Energieunternehmen wie die Wien Energie stehen dabei typischerweise im Eigentum von Gebietskörperschaften oder öffentlichen Holdinggesellschaften, wie im Fall der Wiener Stadtwerke als Muttergesellschaft.