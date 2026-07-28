Altkleidersammlung in Salzburg wächst – Verwerter braucht 80.000 Euro Zuschuss von der Stadt

Salzburger Altkleidersammlung wächst, Verwerter benötigt städtischen Zuschuss

Die Menge der in Salzburg gesammelten Altkleider nimmt weiter zu. Die Firma Soziale Arbeit sammelt jährlich rund 1.200 Tonnen Textilien, die Hälfte davon in der Landeshauptstadt und im Flachgau. Gegenüber den Vorjahren ist die gesammelte Menge um ein Drittel gestiegen.

Trotz der steigenden Sammelmengen musste das Unternehmen bei der Stadt Salzburg um einen Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro ansuchen, um kostendeckend arbeiten zu können. Das teilte Geschäftsführer Christian Moik mit.

Veränderte Marktbedingungen

Als Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nannte das Unternehmen veränderte Rahmenbedingungen beim Export der gesammelten Kleidung. Der Abnehmer der Ware exportiert den Großteil in östliche Länder, das Geschäft mit Russland ist inzwischen zum Erliegen gekommen. Zudem kann der Abnehmer wegen gestiegener Löhne sowie höherer Transport- und Logistikkosten die zuvor budgetierten Preise nicht mehr zahlen. Der Abnehmer ist zertifiziert und muss lückenlos nachweisen, wohin die Ware weitergegeben wird.

Von den insgesamt 1.200 Tonnen gesammelter Kleidung können rund 300 Tonnen wieder in den Verkauf gelangen. Die Soziale Arbeit betreibt dafür Second-Hand-Läden in der Stadt Salzburg, in Hallein, Zell am See und Saalfelden.

Rund 50 Langzeitarbeitslose beschäftigt

Die Firma Soziale Arbeit beschäftigt im Rahmen der Altkleidersammlung rund 50 Langzeitarbeitslose. Allein in der Stadt Salzburg betreibt das Unternehmen 100 Sammelcontainer. Ein weiterer großer Altkleider-Verwerter unterhält in der Stadt noch einmal etwa 100 Container, wie Logistikleiter Wolfgang Haider erklärte.

Mit Blick auf die Zukunft der Branche verwies das Unternehmen auf eine bevorstehende EU-Vorschrift: In zwei Jahren müssen Kleiderhersteller für Sammlung und Recycling von Textilien finanziell aufkommen.