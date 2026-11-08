AMS zahlte 250.000 Menschen zu wenig aus – Wien fordert 135 Millionen Euro vom Bund zurück

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat rund 250.000 Menschen zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ausbezahlt. Insgesamt geht es um zu niedrige Zahlungen in Höhe von etwa 135 Millionen Euro. Die Stadt Wien will sich dieses Geld nun vom Bund zurückholen, da sie in vielen Fällen die zu geringen AMS-Beträge über die Sozialhilfe ausgeglichen hat.

Fehlberechnung durch abgezogenen Versicherungsbeitrag

Auslöser der Rückzahlungen ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH). Eine Geringverdienerin hatte sich gegen die Berechnung ihres Arbeitslosengeldes gewehrt. Das AMS hatte bei ihr drei Prozent Arbeitslosenversicherungsbeitrag abgezogen, obwohl sie diesen Beitrag gar nicht leisten musste. Aufgrund dieser Entscheidung muss das AMS nun rund 250.000 Menschen Geld nachzahlen.

Seit rund zwei Wochen ist bekannt, dass das AMS wegen dieser falschen Berechnungen Nachzahlungen leisten muss. Die Stadt Wien steht seitdem in Kontakt mit dem AMS und dem zuständigen Ministerium. Betroffen von den fehlerhaften Zahlungen sind nicht nur Wien, sondern mehrere Bundesländer.

Wiener Forderung nach Rückerstattung

In vielen Fällen hat die Stadt Wien die zu gering ausgefallenen AMS-Zahlungen über die Sozialhilfe kompensiert. Betroffene erhielten also von der Stadt zusätzliches Geld, weil ihr Arbeitslosengeld oder ihre Notstandshilfe durch den fehlerhaften Abzug niedriger ausfiel, als ihnen zugestanden hätte. Die Stadt argumentiert nun, dass ihr dadurch Kosten entstanden sind, die eigentlich vom AMS beziehungsweise vom Bund hätten getragen werden müssen.

Die Wiener FPÖ hat vorgerechnet, dass der Stadt durch diese Konstellation in den vergangenen 18 Jahren ein Schaden von rund 330 Millionen Euro entstanden sei. Diese Zahl ist bislang nicht offiziell bestätigt. Im Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt es dazu, dass Gespräche mit AMS und Bund laufen. Dort wird betont, dass noch unklar ist, ob der Stadt überhaupt ein finanzieller Schaden entstanden ist und wie hoch dieser gegebenenfalls ausfallen würde. Laut Büro Hacker können die betreffenden Gelder grundsätzlich den Ländern zustehen.

Zusammenspiel von Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe

Grundsätzlich greift die Sozialhilfe der Länder dort, wo Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung des Bundes nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Fällt das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe niedriger aus als eigentlich vorgesehen, kann dies dazu führen, dass Betroffene zusätzlich Anspruch auf Sozialhilfe haben. Diese Leistung wird von den Ländern beziehungsweise Gemeinden finanziert, während das Arbeitslosengeld vom AMS und damit letztlich vom Bund getragen wird.

Stellt sich nachträglich heraus, dass eine Bundesleistung fehlerhaft berechnet wurde und deshalb zu niedrig ausgefallen ist, stellt sich regelmäßig die Frage, wer die daraus entstandenen Mehrkosten zu tragen hat. Wurde die Differenz in der Zwischenzeit von einer anderen öffentlichen Stelle ausgeglichen, wird in solchen Fällen häufig geprüft, ob ein Ausgleich zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften erfolgen muss. Entscheidungen von Höchstgerichten wie dem Verwaltungsgerichtshof können dabei rückwirkend Anspruchsgrundlagen verändern und so auch für bereits abgeschlossene Zeiträume neue Zahlungsverpflichtungen auslösen.

Da von der fehlerhaften Berechnung bundesweit rund 250.000 Personen betroffen sind, wirkt sich die Korrektur nicht nur auf Wien, sondern auch auf andere Bundesländer aus. In welchem Ausmaß einzelne Länder tatsächlich finanziell belastet wurden und in welcher Form ein Ausgleich erfolgen könnte, ist Gegenstand der laufenden Abstimmungen zwischen den beteiligten Stellen.