Andritz erhält Großauftrag für Wasserkraftwerk in Bhutan

Der steirische Technologiekonzern Andritz hat einen Auftrag aus Bhutan erhalten. Das Unternehmen soll vier Turbinen-Generator-Maschinensätze für das 600-Megawatt-Wasserkraftwerk Khorlochhu im Königreich liefern. Das teilte Andritz am Donnerstag mit. Der Auftragswert liegt im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Auftrag für das Kraftwerk Khorlochhu

Andritz wird die Ausrüstung für das Wasserkraftwerk Khorlochhu in Bhutan bereitstellen. Konkret geht es um vier Turbinen-Generator-Maschinensätze für die Anlage, die über eine Gesamtleistung von 600 Megawatt verfügt. Der Auftrag umfasst neben der Konstruktion und Fertigung der Maschinensätze auch deren Montage vor Ort sowie anschließende Tests und die Inbetriebnahme.

Zum genauen Wert des Auftrags nannte Andritz keine exakte Summe, bezifferte ihn aber auf den oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Konzern ist börsennotiert und veröffentlicht entsprechende Auftragsmeldungen regelmäßig im Rahmen seiner Unternehmenskommunikation.

Wasserkraft als Technologiefeld von Andritz

Andritz zählt zu den international tätigen Anbietern von Ausrüstung für Wasserkraftwerke und liefert dabei typischerweise zentrale Komponenten wie Turbinen, Generatoren sowie die zugehörige Steuerungstechnik. Solche Aufträge erstrecken sich üblicherweise über mehrere Projektphasen: Auf die technische Planung und Konstruktion folgen die Fertigung der Maschinensätze, deren Transport und Montage in der jeweiligen Anlage sowie abschließende Testläufe, bevor ein Kraftwerk in den regulären Betrieb übergeht.

Wasserkraftprojekte dieser Größenordnung werden in der Regel über Jahre hinweg geplant und umgesetzt, da neben der technischen Ausrüstung auch bauliche Infrastruktur wie Staudämme, Zuleitungen und Kraftwerksgebäude errichtet werden muss. Für Länder wie Bhutan, deren Energieversorgung stark auf Wasserkraft ausgerichtet ist, spielen solche Großprojekte eine wichtige Rolle bei der Deckung des heimischen Strombedarfs sowie häufig auch im Hinblick auf den Export von Energie in Nachbarregionen.

Für Technologiekonzerne wie Andritz stellen internationale Großaufträge im Wasserkraftsektor einen bedeutenden Teil des Geschäfts dar. Die Lieferung kompletter Maschinensätze inklusive Montage und Inbetriebnahme gehört zum klassischen Leistungsspektrum solcher Unternehmen und wird oft im Verbund mit lokalen Bauunternehmen oder staatlichen Energieversorgern im jeweiligen Land umgesetzt.