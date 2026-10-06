Andritz peilt zehn Milliarden Euro Umsatz bis 2029 an

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat sich ein neues mittelfristiges Umsatzziel gesetzt. Wie der Konzern am Dienstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, soll der Umsatz bis 2029 auf zehn Milliarden Euro steigen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen acht und 8,3 Milliarden Euro.

Neue Finanzziele für die kommenden Jahre

Andritz hat die aktualisierten mittelfristigen Finanzziele am Dienstagfrüh bekanntgegeben. Demnach soll der Konzernumsatz bis zum Jahr 2029 auf zehn Milliarden Euro wachsen. Als Basis dient das laufende Geschäftsjahr, für das ein Umsatz zwischen acht und 8,3 Milliarden Euro angepeilt wird.

Das künftige Wachstum soll dem Unternehmen zufolge auf drei Säulen ruhen: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Kundenservice. Andritz will zudem an der bisherigen Strategie festhalten, das Wachstum auch über Zukäufe voranzutreiben. Auch bei der Dividendenpolitik ist keine Änderung vorgesehen: Die Ausschüttungsquote soll weiterhin zwischen 50 und 60 Prozent liegen.

Vorstandschef Joachim Schönbeck äußerte sich zu den neuen Zielen zuversichtlich. „Wir blicken positiv in die Zukunft und sind gut positioniert“, sagte Schönbeck. Er verwies zudem auf die thematische Ausrichtung des Konzerns: „Andritz befasst sich mit den zentralen Themen unserer Zeit: der steigenden Nachfrage nach erneuerbarer und elektrischer Energie, der wachsenden Kreislaufwirtschaft und der fortschreitenden Digitalisierung.“

Breites Geschäftsfeld eines steirischen Industriekonzerns

Andritz ist ein steirisches Unternehmen und beliefert mehrere Industriebereiche mit Anlagen und Serviceleistungen. Dazu zählen die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metallindustrie sowie der Bereich Wasserkraftwerke. Diese Branchenstruktur erklärt auch die Ausrichtung der neuen Wachstumsstrategie: Dekarbonisierung und erneuerbare Energie betreffen insbesondere das Wasserkraftgeschäft, während Digitalisierung und Kundenservice branchenübergreifend an Bedeutung gewinnen.

Grundsätzlich prägen Anlagenbauer wie Andritz mit langfristigen Investitionsgütern einen Markt, der stark von globalen Industrietrends abhängt. Nachfrage nach Zellstoff- und Papierprodukten, Entwicklungen in der Metallverarbeitung sowie der weltweite Ausbau von Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle wirken sich unmittelbar auf Auftragslage und Umsatzentwicklung solcher Unternehmen aus. Zukäufe sind in diesem Industriesegment ein verbreitetes Mittel, um Technologiekompetenzen zu erweitern oder neue Marktsegmente zu erschließen, ohne vollständig auf organisches Wachstum angewiesen zu sein.

Auch die Dividendenpolitik von Industriekonzernen orientiert sich häufig an stabilen Ausschüttungsquoten, um Investoren eine verlässliche Ertragsperspektive zu bieten. Eine Quote von 50 bis 60 Prozent des Gewinns gilt in kapitalintensiven Branchen als vergleichsweise hoch, da gleichzeitig ausreichend Mittel für Investitionen und mögliche Übernahmen zur Verfügung stehen müssen. Unternehmen, die wie Andritz auf Megatrends wie Dekarbonisierung und Digitalisierung setzen, versuchen in der Regel, Wachstumschancen in diesen Bereichen frühzeitig zu nutzen, um sich gegenüber internationalen Mitbewerbern zu positionieren.