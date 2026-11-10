Arbeiterkammer: Zugewanderte zahlen jährlich bis zu zwölf Milliarden Euro ins Pensionssystem ein

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Die Arbeiterkammer Wien hat am Dienstag die Bedeutung von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte für das österreichische Pensionssystem hervorgehoben. Zwischen 2019 und 2025 gab es um 365.000 mehr Beitragszahlende mit Einwanderungsgeschichte, während die Zahl der Beitragszahlenden ohne Einwanderungsgeschichte um 155.000 zurückging. In Summe stieg die Zahl der Beitragszahlenden um 210.000.

Rund ein Viertel der Pensionsbeiträge stammt von Zugewanderten

AK-Präsidentin Renate Anderl wies Behauptungen zurück, wonach Menschen mit Migrationshintergrund das Pensionssystem aushöhlen würden. Nach Angaben der Arbeiterkammer wird rund ein Viertel aller Pensionsbeiträge von Menschen mit Einwanderungsgeschichte geleistet. Das entspricht elf bis zwölf Milliarden Euro jährlich.

Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien, verwies zugleich darauf, dass Zuwanderer in der Regel keinen Anspruch auf die Schwerarbeiterpension haben und ihre Pensionshöhe im Schnitt niedriger ausfällt als bei Beschäftigten ohne Einwanderungsgeschichte.

Grundlage der Angaben ist eine Untersuchung des Dema-Instituts unter Leitung von Günther Ogris zur Struktur der Erwerbstätigen und Pensionsversicherten. Das Modell stützt sich auf Mikrozensus-Daten der Statistik Austria der vergangenen sieben Jahre und wurde bis zum Jahr 2035 fortgeschrieben. Laut Arbeiterkammer wächst die Beschäftigung in Österreich seit 2019 ausschließlich durch Zuwanderung.

Forderungen nach rascherer Anerkennung und mehr Deutschkursen

Auf Basis dieser Zahlen fordert die Arbeiterkammer eine schnellere Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, eine gute Kinderbetreuung sowie ein flächendeckendes Angebot an berufsbegleitenden Deutschkursen. Diese Maßnahmen sollen aus Sicht der AK dazu beitragen, das Potenzial von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte am Arbeitsmarkt besser zu nutzen.

Finanzierung des Pensionssystems in Österreich

Das österreichische Pensionssystem beruht grundsätzlich auf dem sogenannten Umlageverfahren: Die Beiträge der aktuell Erwerbstätigen finanzieren im Wesentlichen die laufenden Pensionsauszahlungen. Die Zahl der Beitragszahlenden im Verhältnis zur Zahl der Pensionsbeziehenden gilt dabei als zentrale Stellgröße für die finanzielle Stabilität des Systems. Entwicklungen am Arbeitsmarkt, etwa bei der Erwerbsbeteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen, wirken sich daher unmittelbar auf die Einnahmenseite der Pensionsversicherung aus.

Die Höhe einer Pension hängt in Österreich grundsätzlich von der Dauer der Beitragszahlungen und der Höhe des Einkommens während des Erwerbslebens ab. Zusatzleistungen wie die Schwerarbeiterpension setzen bestimmte, langjährig dokumentierte Tätigkeitsprofile voraus. Wer solche Nachweise nicht erbringen kann, etwa weil Erwerbsbiografien im Ausland begonnen haben oder nicht vollständig erfasst sind, hat grundsätzlich auch keinen Anspruch auf entsprechende Zusatzleistungen.

Die Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen gilt in Österreich allgemein als mehrstufiger Verwaltungsprozess, der je nach Beruf und Herkunftsland unterschiedlich lange dauern kann. Bei reglementierten Berufen sind dafür eigene Nostrifikationsverfahren vorgesehen. Verzögerungen bei solchen Verfahren können dazu führen, dass Qualifikationen am Arbeitsmarkt zunächst nicht in vollem Umfang genutzt werden können.

Demografische Entwicklung als Rahmenbedingung

Allgemein beeinflusst die demografische Entwicklung die Finanzierungsbasis von Pensionssystemen in vielen europäischen Ländern. Eine alternde Bevölkerung bei gleichzeitig sinkender Geburtenrate führt grundsätzlich dazu, dass die Zahl der Erwerbstätigen im Verhältnis zur Zahl der Pensionsbeziehenden tendenziell abnimmt. Zuwanderung kann in solchen Konstellationen grundsätzlich zu einer Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung beitragen, wobei die konkreten Auswirkungen je nach Qualifikationsstruktur, Arbeitsmarktintegration und Dauer des Aufenthalts unterschiedlich ausfallen können.

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