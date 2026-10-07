Ardo hält an Werksschließung in Groß-Enzersdorf fest – Abzug bis 2027 geplant

Der Tiefkühlkosthersteller Ardo hält an der geplanten Schließung seines Werks in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf fest. Das Unternehmen bekräftigte diese Entscheidung am Mittwoch bei Gesprächen mit Vertretern von Bund und Land. Die heurige Ernte soll demnach noch am Standort abgearbeitet werden, danach ist ein schrittweiser Abzug vorgesehen, der Mitte 2027 abgeschlossen sein soll. Die Produktionsanlagen aus Groß-Enzersdorf sollen an einen anderen Unternehmensstandort in Europa verlagert werden. In Österreich bliebe damit künftig nur noch der Vertrieb bestehen.

Keine Einigung bei Gesprächen in Wien

An den Gesprächen am Mittwoch in Wien nahmen unter anderem Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, beide ÖVP, sowie Vertreter der Landwirtschaftskammer teil. Bund und Land hatten zuletzt finanzielle Unterstützung angeboten, um den Standort zu erhalten. Zudem hatten sich zwei private Investoren ins Spiel gebracht, die das Werk übernehmen wollten. Ardo bestätigte, von möglichen Käufern angesprochen worden zu sein, und erklärte, die Möglichkeit eines Verkaufs eingehend geprüft zu haben.

Das Unternehmen begründete seine Haltung mit strukturellen geschäftlichen Herausforderungen am Standort. Die Kostenposition sei deutlich weniger wettbewerbsfähig als an vergleichbaren Produktionsstandorten in Mittel- und Osteuropa. Zudem müsste das Werk mit erheblichem finanziellen Aufwand modernisiert werden. Nach Einschätzung von Ardo würden weder ein Verkauf noch Unterstützungsmaßnahmen diese strukturellen wirtschaftlichen Probleme beheben. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass Unterstützungsmaßnahmen es möglichen rechtlichen und finanziellen Risiken aussetzen würden. Ardo wird die Option eines Verkaufs sowie weitere Unterstützungsmaßnahmen deshalb nicht weiterverfolgen.

Sozialplan und Folgen für Landwirte im Fokus

Das Unternehmen kündigte an, den Fokus nun auf einen Sozialplan für die Beschäftigten zu legen. Darüber hinaus sollen Gespräche geführt werden, wie sich die Folgen der geplanten Werksschließung für die Landwirte abfedern lassen, die bislang Rohware an den Standort geliefert haben.

Von politischer Seite sowie seitens der Landwirtschaftskammer hieß es im Anschluss an die Gespräche, Ardo lasse weiterhin jede Kompromissbereitschaft vermissen. Man wolle die Gespräche mit dem Unternehmen dennoch fortsetzen und zusätzlich direkt mit den belgischen Eigentümern in Kontakt treten. Die bereits angebotenen Unterstützungsmaßnahmen von Bundes- und Landesregierung bleiben nach den Angaben weiterhin aufrecht.

Produktionsverlagerungen in der Lebensmittelindustrie

Entscheidungen, Produktionsstandorte innerhalb Europas zu verlagern, sind in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie kein ungewöhnlicher Vorgang. Unternehmen begründen solche Schritte üblicherweise mit Unterschieden bei Lohn- und Energiekosten sowie mit dem Investitionsbedarf für die Modernisierung bestehender Anlagen. Gerade in der Tiefkühlproduktion spielen Energiekosten eine erhebliche Rolle, da Kühl- und Lagerprozesse durchgehend betrieben werden müssen. Standorte in Mittel- und Osteuropa gelten in der Branche vielfach als kostengünstiger, was Verlagerungsentscheidungen in diese Richtung begünstigen kann.

Bei Werksschließungen in landwirtschaftlich geprägten Regionen sind in der Regel nicht nur die Beschäftigten des Betriebs selbst betroffen. Auch landwirtschaftliche Zulieferbetriebe, die ihre Ernte bislang an einen bestimmten Verarbeitungsstandort liefern konnten, müssen sich in solchen Fällen nach alternativen Abnehmern umsehen. Das kann je nach Region und Erntegut mit zusätzlichem logistischen und wirtschaftlichen Aufwand verbunden sein.

Sozialpläne, wie sie Ardo nun für die Beschäftigten in Aussicht gestellt hat, regeln bei Betriebsschließungen üblicherweise Fragen wie Abfindungen, Fristen und mögliche Unterstützungsangebote beim Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse. Sie werden in der Regel zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung ausgehandelt. Politische Stellen und Kammern treten bei solchen Vorgängen häufig als zusätzliche Verhandlungspartner auf, auch wenn ihnen keine unmittelbare Entscheidungsbefugnis über unternehmerische Standortentscheidungen zukomm