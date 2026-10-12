Ardo schlägt Hilfsangebot aus – Tiefkühlwerk im Marchfeld steht vor dem Aus

Nach der angekündigten Schließung des Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf sucht die niederösterreichische Politik nach Perspektiven für die betroffenen Beschäftigten und Landwirte. Der belgische Konzern Ardo hatte ein Hilfs- und Unterstützungsangebot von Bund und Land ausgeschlagen und will die Schließung des Standorts im Marchfeld Ende August 2027 umsetzen. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) bezeichnete die Ablehnung des Angebots als sehr enttäuschend.

Schließung trifft 190 Beschäftigte und regionale Lieferanten

Von der geplanten Schließung sind 190 Beschäftigte betroffen, für die ein Sozialplan ausgearbeitet wird. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte, die ebenfalls im Werk tätig sind. Ardo hatte den Standort 2008 übernommen und verarbeitete dort im Jahr 2025 die Erzeugnisse von rund 270 niederösterreichischen Bauern. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, kurz ETG, die für Ardo produziert, zählt insgesamt 500 Mitgliedsbetriebe. Das Werk stellt unter anderem Produkte für Iglo sowie für die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar her.

Bereits in der Vorwoche hatte Ardo nach einem Treffen mit Vertretern der Politik angekündigt, an der Schließungsentscheidung festhalten zu wollen. Landwirtschaftsminister Totschnig äußerte sich am Rande eines Treffens der EU-Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg zu dem Vorgang und erklärte, es solle eine Perspektive geschaffen werden, die von den Bauern bis zu den Konsumenten reiche. In einer gemeinsamen Aussendung vom Montag bezeichneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Stephan Pernkopf, Totschnig und Lorenz Mayr die Ablehnung des Unterstützungsangebots durch Ardo als fadenscheinig. Markus Wieser war am Montag für Gespräche mit den Beschäftigten des Werks vor Ort in Groß-Enzersdorf.

Zu den wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens liegen Angaben aus dem Geschäftsjahr 2024/25 vor, das Ende Juni abgeschlossen wurde. Ardo Austria erzielte in diesem Zeitraum einen Umsatz von 80,5 Millionen Euro. Der Personalaufwand für 212 Beschäftigte betrug rund 14 Millionen Euro. Unterm Strich wies das Unternehmen einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro aus. Über die Jahre hat sich dennoch ein Bilanzverlust von mehr als 23 Millionen Euro angehäuft.

Zwei große Lebensmittelhändler äußerten sich zu den Auswirkungen auf die Versorgungslage. Iglo erklärte, aktiv nach Wegen zu suchen, um die Verarbeitung von Gemüse aus dem Marchfeld so weit wie möglich in der Region aufrechtzuerhalten. Rewe teilte mit, dass die Versorgung der Kundschaft mit österreichischem Tiefkühlgemüse aktuell gesichert sei.

Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld als regionaler Wirtschaftsfaktor

Das Marchfeld gilt traditionell als eine der bedeutendsten Anbauregionen für Gemüse in Österreich. Die klimatischen und bodenkundlichen Bedingungen der Region begünstigen den Anbau von Produkten, die sich für die industrielle Weiterverarbeitung zu Tiefkühlware eignen, etwa verschiedene Gemüsesorten, die anschließend geschnitten, blanchiert und schockgefrostet werden. Solche Verarbeitungsbetriebe sind in der Regel eng mit regionalen Erzeugerorganisationen verzahnt, die Anbauflächen koordinieren, Liefermengen bündeln und damit für Landwirte eine gesicherte Abnahme ihrer Ernte ermöglichen.

Grundsätzlich hängt die wirtschaftliche Tragfähigkeit solcher Standorte von mehreren Faktoren ab, darunter Energiekosten für die Kühlung und Tiefgefrierung, Transportwege zu den Handelspartnern sowie die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Produktionsstätten in anderen europäischen Ländern. Bei Werksschließungen in der Lebensmittelverarbeitung stellt sich regelmäßig die Frage, ob landwirtschaftliche Zulieferer kurzfristig auf andere Abnehmer ausweichen können oder ob Ernteflächen umgewidmet werden müssen. Für Beschäftigte in solchen Betrieben sind in Österreich bei Schließungen üblicherweise Sozialpläne vorgesehen, die Themen wie Abfertigungen, Kündigungsfristen und Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche regeln. Diese werden in der Regel zwischen Unternehmensleitung, Betriebsrat und Sozialpartnern wie der Arbeiterkammer oder dem Gewerkschaftsbund ausg