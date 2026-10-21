Ardo schließt Werk in Groß-Enzersdorf – Handelsriesen müssen Tiefkühlgemüse-Bezug neu regeln

Der Tiefkühlkost-Hersteller Ardo plant die Schließung seines Werks in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf. Am Mittwoch gab es dazu informelle Gespräche mit dem Betriebsrat, am Freitag soll die nächste Verhandlungsrunde über einen Sozialplan folgen. Die Produktion von Tiefkühlgemüse soll mit Jahresende eingestellt werden, die Nudel-Linie im Frühling. Die Logistik des Standorts soll schrittweise bis zum zweiten Quartal 2027 heruntergefahren werden, das Werk selbst im August kommenden Jahres endgültig schließen.

Zeitplan und Lieferbeziehungen vor dem Aus

Das Ardo-Werk im Marchfeld produziert nach den vorliegenden Angaben für die Marke Iglo sowie für die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar. Rund 80 Prozent des in Österreich hergestellten Tiefkühlgemüses stammen aus dem Marchfeld. Mit der geplanten Schließung müssen mehrere Handelsketten ihre Bezugsquellen für Tiefkühlgemüse neu ordnen, da ein zentraler heimischer Produktionsstandort in den kommenden Monaten schrittweise wegfällt.

Spar hat bereits eine Entscheidung zur künftigen Beschaffung getroffen: Das Unternehmen will kein ausländisches Tiefkühlgemüse des belgischen Konzerns Ardo für seine Eigenmarken verwenden. Stattdessen wurde mit Schneider’s Gemüseland vereinbart, dass dieses Unternehmen künftig nahezu alle Spar-Tiefkühl-Gemüseprodukte herstellt. Tiefkühlgemüse unter den Spar-Marken soll damit weiterhin aus Österreich und konkret aus dem Marchfeld stammen.

Auch Rewe, zu dem die Marke Billa gehört, setzt nach eigenen Angaben weiterhin auf Tiefkühlgemüse aus Österreich. Der Konzern prüft derzeit neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit alternativen Lieferanten im Inland. Hofer wiederum hat sein Tiefkühlgemüse für die Biomarke „Zurück zum Ursprung“ sowie für weitere Eigenmarken bislang von Ardo bezogen. Das Unternehmen hält sich nun verschiedene Beschaffungsoptionen offen, sollte österreichisches Tiefkühlgemüse nicht in ausreichendem Umfang verfügbar sein. Lidl sucht ebenfalls nach Alternativen und erklärte, weiterhin Qualität aus Österreich in diesem Produktsegment anbieten zu wollen.

Bedeutung des Marchfelds für die Gemüseproduktion

Das Marchfeld gilt allgemein als eine der bedeutendsten Anbauregionen Österreichs für Gemüse, das für die Verarbeitung zu Tiefkühlprodukten bestimmt ist. Die Nähe zu Verarbeitungsbetrieben spielt in dieser Branche grundsätzlich eine wichtige Rolle, da frisch geerntetes Gemüse für eine gleichbleibende Qualität rasch weiterverarbeitet werden muss. Kurze Wege zwischen Feld und Produktionsstätte reduzieren üblicherweise Transportzeiten und ermöglichen eine zeitnahe Schockfrostung, die wesentlich zur Haltbarkeit und zum Erhalt von Nährstoffen beiträgt.

Für den heimischen Lebensmittelhandel ist die Herkunftsangabe „Österreich“ bei Tiefkühlgemüse in den vergangenen Jahren zu einem relevanten Verkaufsargument geworden. Handelsketten werben häufig gezielt mit regionaler Herkunft und kurzen Lieferketten, auch um sich von importierter Ware abzugrenzen. Fällt eine zentrale Produktionsstätte wie jene in Groß-Enzersdorf weg, stehen Handelsunternehmen grundsätzlich vor der Aufgabe, entweder bestehende inländische Partnerbetriebe auszubauen oder neue Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, um ihre Herkunftsversprechen weiterhin einhalten zu können.

Verarbeitungsbetriebe für Tiefkühlgemüse benötigen in der Regel erhebliche Investitionen in Kühl- und Lagerinfrastruktur sowie in Anlagen zur Schockfrostung. Ein kurzfristiger Ausbau bestehender Kapazitäten oder die Errichtung neuer Standorte ist deshalb mit entsprechendem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden. Landwirtschaftliche Betriebe in Anbauregionen wie dem Marchfeld sind zudem oft langfristig an bestimmte Abnehmer gebunden, etwa über Lieferverträge, die den Anbau bestimmter Gemüsesorten in festgelegten Mengen vorsehen. Verändert sich die Abnehmerstruktur in einer Region, kann dies auch Auswirkungen auf die Anbauplanung der Landwirte haben.

Sozialpläne, wie sie derzeit zwischen Ardo und dem Betriebsrat verhandelt werden, regeln bei Betriebsschließungen üblicherwe