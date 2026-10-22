Ardo-Schließung in Groß-Enzersdorf beschäftigt niederösterreichischen Landtag

Die angekündigte Schließung des Tiefkühlgemüsewerks Ardo in Groß-Enzersdorf hat am Donnerstag den niederösterreichischen Landtag beschäftigt. ÖVP, FPÖ und SPÖ hatten dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Von der Schließung sind rund 240 Beschäftigte sowie 500 bäuerliche Betriebe betroffen, die bislang Gemüse an das Werk geliefert haben. Die Schließung soll nach einem gestaffelten Zeitplan erfolgen.

Debatte über Ardo-Aus im Landtag

Nach Angaben der FPÖ wurden im vergangenen Jahr rund 40.000 Tonnen Gemüse im Wert von 18,5 Millionen Euro an Ardo geliefert. Diese Zahlen verdeutlichten im Landtag das wirtschaftliche Gewicht des Werks für die Region im Marchfeld.

ÖVP-Abgeordneter Josef Edlinger verwies auf laufende Gespräche mit verschiedenen Beteiligten über mögliche neue Betreiber eines Tiefkühlgemüsewerks am Standort. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist nach Angaben der ÖVP in diese Verhandlungen eingebunden. Edlinger kritisierte gemeinsam mit dem ÖVP-Abgeordneten René Lobner das Vorgehen des belgischen Eigentümers. Lobner bemängelte insbesondere, dass der Konzern angebotene Unterstützung ausgeschlagen habe. Ardo halte trotz der Bemühungen von Bundes- und Landesregierung an der Schließung fest.

FPÖ-Abgeordneter Dieter Dorner verwies auf Gespräche zwischen dem Unternehmen Schneider’s Gemüseland in Groß-Enzersdorf und dem Lebensmittelhandel. Als möglicher Partner für eine mögliche Weiterführung der Verarbeitung wird zudem der Gemüseverarbeiter efko genannt. Im Zusammenhang mit der Situation in der Region wurde auch auf die Einstellung der Zuckerproduktion bei Agrana in Leopoldsdorf im Marchfeld im Bezirk Gänserndorf im Jahr 2025 verwiesen.

Die Grünen-Klubobfrau Helga Krismer kritisierte eine aus ihrer Sicht fehlende klare Strategie der Landesregierung. Die Grünen hatten zuvor eine Genossenschaft der rund 500 Gemüsebetriebe sowie einen Standort-Neubau gefordert. NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini forderte rasche Alternativen und einen Plan B und brachte eine zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung als mögliche Maßnahme ins Spiel.

Die SPÖ sprach sich für einen parteiübergreifenden Schulterschluss aus. Der SPÖ-Abgeordnete René Pfister forderte einen fairen Sozialplan sowie eine Arbeitsstiftung für die betroffenen Beschäftigten. FPÖ-Wirtschaftssprecher Dorner machte hohe Energiepreise, hohe Arbeitskosten und bürokratische Belastungen für die schwierige Situation heimischer Industriebetriebe verantwortlich. Die SPÖ widersprach dieser Darstellung und trat der Einschätzung entgegen, wonach die Standortbedingungen in Niederösterreich grundsätzlich schlecht seien. Eine konkrete Lösung für die betroffenen Beschäftigten und Gemüsebauern wurde in der Aktuellen Stunde nicht präsentiert.

Bedeutung des Marchfelds für die Gemüseproduktion

Das Marchfeld gilt als eine der wichtigsten Anbauregionen für Gemüse in Österreich. Die klimatischen und bodenbedingten Voraussetzungen der Region ermöglichen dort traditionell den großflächigen Anbau von Gemüsesorten, die anschließend häufig industriell weiterverarbeitet werden, etwa durch Tiefkühlung oder Konservierung. Verarbeitungsbetriebe in solchen Regionen übernehmen dabei eine wichtige Funktion als Abnehmer für landwirtschaftliche Erzeugnisse, da sie den Bäuerinnen und Bauern verlässliche Lieferbeziehungen und damit eine gewisse Planungssicherheit bieten.

Schließt ein solcher Verarbeitungsbetrieb, wirkt sich das üblicherweise nicht nur auf die direkt Beschäftigten aus, sondern auch auf vor- und nachgelagerte Wirtschaftszweige. Betroffene landwirtschaftliche Betriebe müssen grundsätzlich neue Abnehmer finden oder ihre Produktion anpassen, was je nach Kulturpflanze und vertraglicher Bindung unterschiedlich aufwendig sein kann. Für die Standortsicherung in solchen Fällen werden häufig Gespräche zwischen betroffenen Unternehmen, der öffentlichen Hand und potenziellen neuen Investoren geführt, um eine Fortführung der Verarbeitungskapazitäten am bestehenden Standort oder in dessen Nähe zu ermöglichen.

Bei Werksschließungen in der Lebensmittelindustrie spielen zudem arbeitsmarktpol