Ardo-Sozialplan: Durchschnittlich 20.000 Euro pro Person – manche Beschäftigte bekommen nur 800 Euro

Im Streit um den Sozialplan für die Beschäftigten des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf sind erstmals konkrete Zahlen bekannt geworden. Nach Angaben des Betriebsrats bietet der belgische Tiefkühlgemüsekonzern im Schnitt 20.000 Euro brutto pro Beschäftigtem, das bisherige Angebot summiert sich laut Betriebsratsvorsitzendem Dietmar Breiner auf knapp vier Millionen Euro für rund 190 Beschäftigte. Die siebente Verhandlungsrunde zwischen Unternehmen und Gewerkschaften ist am Donnerstag gescheitert.

PRO-GE und GPA wollen nun die Schlichtungsstelle beim Landesgericht Korneuburg einschalten, ein entsprechender Antrag sei bereits ausgearbeitet. Bis zum Ende der Amtsstunden am Freitagnachmittag war beim Gericht allerdings noch kein Antrag eingelangt.

Durchschnittswert verdeckt große Unterschiede

Der von Ardo genannte Durchschnittswert von 20.000 Euro pro Person täuscht laut Gewerkschaft über erhebliche Unterschiede bei den tatsächlichen Zahlungen hinweg. PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik kritisiert das Angebot als unzureichend und verweist darauf, dass einzelne Beschäftigte nach dem derzeitigen Stand lediglich rund 800 Euro aus dem Sozialplan erhalten würden. Die Gewerkschaft fordert höhere Zahlungen vor allem für jene Beschäftigten, die bereits lange im Unternehmen tätig sind.

Ardo wollte die genannten Beträge auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Ein Unternehmenssprecher teilte am Donnerstag mit, dass die bislang bekannten Informationen nicht den vollständigen Vorschlag widerspiegeln würden. Das Unternehmen bezeichnet sein Angebot als fair und ausgewogen und fordert die Gewerkschaften auf, die Gespräche fortzusetzen.

Laut Slacik haben die Verhandlungsrunden sieben Mal stattgefunden. Die Arbeitnehmervertretung habe dabei wiederholt eigene Vorschläge eingebracht, die vom Unternehmen jedoch jeweils abgelehnt worden seien. Slacik kritisiert zudem, dass die Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite über keine eigene Entscheidungsbefugnis verfügten, da maßgebliche Entscheidungen von der Konzernführung in Belgien getroffen würden. Auch Betriebsratsvorsitzender Breiner berichtet, dass die Verhandler am Tisch jeweils nur vorgegebene Summen mitteilen könnten.

Strittig ist auch das Angebot für eine Arbeitsstiftung, die Beschäftigten nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes neue berufliche Perspektiven eröffnen soll. Nach Darstellung der Gewerkschaft stimmt Ardo einer solchen Arbeitsstiftung grundsätzlich zu, das konkrete finanzielle Angebot dafür bezeichnet Slacik jedoch ebenfalls als unzureichend.

Das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf soll Ende August 2027 endgültig schließen. Von der Schließung betroffen sind rund 190 direkt Beschäftigte sowie etwa 50 Leiharbeitskräfte. Am Montag hatten Beschäftigte bereits vor dem Werk für einen fairen Sozialplan demonstriert.

Ablauf eines Schlichtungsverfahrens

Kommt bei Sozialplanverhandlungen keine Einigung zwischen Unternehmen und Betriebsrat zustande, kann eine Schlichtungsstelle beim zuständigen Landesgericht angerufen werden. Ein solches Gremium setzt sich aus einem vorsitzenden Richter sowie vier Beisitzern zusammen, von denen jeweils zwei von der Arbeitgeber- und zwei von der Arbeitnehmerseite entsandt werden. Gelingt auch vor diesem Gremium keine Einigung, kann die Schlichtungsstelle selbst einen verbindlichen Sozialplan festlegen. Gegen eine solche Entscheidung ist eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht möglich.

Ardo hatte in einer Aussendung gewarnt, ein Schlichtungsverfahren könnte die endgültige Klärung um bis zu 18 Monate verzögern. Das Landesgericht Korneuburg konnte diese Zeitangabe auf Anfrage nicht bestätigen. Die Dauer eines solchen Verfahrens lasse sich grundsätzlich nicht allgemein abschätzen, teilte das Gericht mit. Man werde sich angesichts der betroffenen Beschäftigten um eine rasche Behandlung bemühen.

Sozialpläne regeln bei Betriebsschließungen oder größeren Personalabbauten üblicherweise Abfertigungszahlungen, Unterstützungsleistungen und Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung der betroffenen Beschäftigten. Die konkrete Ausgestaltung hängt dabei