Aus nach 61 Jahren: Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf schließt endgültig

Das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf steht nach 61 Jahren vor dem Aus. Der Standort, an dem 1965 die weltweit erste kombinierte Speiseeis- und Tiefkühlproduktion entstand, durchlief in den vergangenen Jahrzehnten mehrfache Eigentümerwechsel, Insolvenzen und Umstrukturierungen. Zuletzt gehörte das Werk zum belgischen Ardo-Konzern.

Von der Eskimo-Eisproduktion zur Tiefkühlkost

Der Unilever-Konzern errichtete das Werk 1965 in Groß-Enzersdorf. Zur Eröffnung kamen Landeshauptmann Eduard Hartmann und Kardinal Franz König. Hergestellt wurde zunächst Eskimo-Speiseeis, in der Anfangsphase beschäftigte der Betrieb 500 Arbeitskräfte. Bereits 1969 kam es zu einem rapiden Einbruch beim Speiseeis-Konsum. In den Achtzigerjahren erlebte das Werk dennoch seine personell größte Ausdehnung: Bis zu 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten jährlich 30 Millionen Liter Eis und 30.000 Tonnen Tiefkühlkost her. 1997 endete die Speiseeisproduktion endgültig, das Unternehmen firmierte fortan als Unifrost und später als Austria-Frost. In dieser Phase lieferten 500 Bauern aus dem Marchfeld Gemüse für die Produktion, bei Austria-Frost waren 530 Mitarbeiter beschäftigt, die Einkommensverluste hinnehmen mussten. Unifrost-Geschäftsführer Rainer Herrmann begründete die schwierige Lage damals damit, dass die Lohnkosten in Groß-Enzersdorf um 30 Prozent über dem europäischen Durchschnitt gelegen hätten.

Insolvenzen und ein kurzes Zwischenhoch

Ende der 1990er-Jahre geriet das Werk in Turbulenzen. 2001 verkaufte man es an das Vorarlberger Unternehmen 11er Nahrungsmittel. Bis 2005 war die Belegschaft bereits auf 300 Mitarbeiter geschrumpft, im selben Jahr schlitterte 11er in die Insolvenz. Proteste der Belegschaft begleiteten diese Entwicklung. Anschließend erwarb der sächsische Unternehmer Volkmar Frenzel das Werk. Bei einer Festveranstaltung nach knapp einem Jahr erklärte Frenzel, durch Umsatzsteuerung und eine Erhöhung der Rohwarenproduktion auf 44.000 Tonnen – das waren 7.000 Tonnen mehr als 2005 – seien in den ersten zehn Monaten schwarze Zahlen erreicht worden. Bei derselben Veranstaltung äußerte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), es gebe auch heute noch eine Chance auf einen Arbeitsplatz, wenn man konsequent gegen internationale Konzerne auftrete.

Zwei Jahre nach der Übernahme durch Frenzel stellte sich die Lage jedoch völlig anders dar: Frenzel geriet selbst in die Krise. 2008 übernahm der belgische Ardo-Konzern das Werk. Ardo-Generaldirektor Jan Haspeslagh äußerte damals die Hoffnung, den Standort mit dem bestehenden Personal und den beliefernden Landwirten garantieren zu können.

Ruhige Jahre unter Ardo vor dem erneuten Umbruch

15 Jahre lang blieb es nach außen hin ruhig um das Werk. In dieser Zeit wurden jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut. Vor drei Jahren führte das Lohnniveau am Standort zu Streiks. Der Werksstandort war insgesamt von wiederholten Insolvenzen und Eigentümerwechseln geprägt.

Strukturwandel in der Lebensmittelindustrie

Grundsätzlich stehen Produktionsstandorte der Lebensmittelindustrie in Mitteleuropa seit Jahrzehnten unter dem Druck internationaler Konkurrenz. Länder mit niedrigeren Lohn- und Produktionskosten können Rohware und verarbeitete Produkte oft günstiger anbieten, was etablierte Werke unter wirtschaftlichen Druck setzt. Üblicherweise reagieren Konzerne in solchen Situationen mit Umstrukturierungen, Personalabbau oder der Verlagerung von Produktionskapazitäten an andere Standorte innerhalb ihres internationalen Netzwerks. Tiefkühlproduktionen sind dabei besonders kapitalintensiv, da sie durchgehende Kühlketten, spezialisierte Lagerlogistik und saisonal schwankende Rohwarenmengen erfordern. Bei vergleichbaren Betrieben hängt die langfristige Wettbewerbsfähigkeit häufig von der Nähe zu landwirtschaftlichen Lieferanten, dem Lohnniveau im Vergleich zu anderen europäischen Standorten sowie von Investitionen in Verarbeitungstechnik ab. Insolvenzen und Eigentümerwechsel, wie sie auch das Groß