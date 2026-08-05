Außerfernbahn: Ausfalltage deutlich gesunken – DB Regio bleibt bis 2027

Weniger Zugausfälle auf der Außerfernbahn: DB Regio bleibt Betreiber

Auf der Außerfernbahn in Tirol hat sich die Zahl der Tage ohne Zugsverkehr in den vergangenen Jahren deutlich verringert. Das geht aus Angaben des Büros von Verkehrslandesrat Rene Zumtobel (SPÖ) hervor.

Während die Bahn 2023 an 85 Tagen nicht verkehrte, waren es 2024 60 Tage. Im Jahr 2025 sank die Zahl auf 39 Ausfalltage.

Ausfälle waren planmäßig

Die 39 Ausfalltage im vergangenen Jahr betrafen ausschließlich im Vorhinein angekündigte Instandhaltungsarbeiten. An allen diesen Tagen stand ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung. Unplanmäßige Ausfälle gab es 2025 nicht.

Die Außerfernbahn wird von DB Regio betrieben. Laut dem Büro von Zumtobel hat das Unternehmen die Personalsituation stabilisiert. Zumtobel und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) führten zudem Gespräche mit Verantwortlichen der DB Regio. Der fachliche Austausch zwischen VVT und DB Regio wurde in diesem Zusammenhang intensiviert.

DB Regio bleibt Betreiber bis mindestens 2027

DB Regio hat den Zuschlag für den Betrieb der Außerfernbahn auch für die Zeit ab Dezember 2027 erhalten. Ab diesem Zeitpunkt soll die Pünktlichkeit strenger kontrolliert werden.

Verbessert wurde bereits die Fahrplanauskunft durch eine Verknüpfung der Systeme von DB, VVT und ÖBB. Aktuell fährt die letzte Zugverbindung von Innsbruck nach Reutte um 18.38 Uhr ab.