Austrian Airlines prüft Aus für Flugstrecke Innsbruck-Wien wegen hoher Verluste

Die Flugverbindung zwischen Innsbruck und Wien steht auf dem Prüfstand. Austrian Airlines haben angekündigt, die Strecke aufgrund hoher wirtschaftlicher Verluste zu überprüfen. Aktuell laufen finale Gespräche über die Zukunft der Verbindung, die von der Tiroler Wirtschaft als bedeutsam eingestuft wird.

Gespräche über die Zukunft der Strecke

Austrian Airlines sind heuer stärker in die Verlustzone gerutscht und bezeichneten die Innsbruck-Verbindung im Sommer als Minus-Geschäft. Derzeit wird die Strecke im Sommer zweimal täglich und im Winter dreimal täglich geflogen. Über die Fortführung nach dem Winter wird aktuell verhandelt.

Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber, Mitglied der ÖVP, ist seit Wochen bemüht, dass die Verbindung nach dem Winter fortgeführt wird. Er bezeichnet die Flugverbindung Wien-Innsbruck als unverzichtbar für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Gerber plädiert dafür, Flüge an den Tagesrandzeiten anzubieten.

Die Bundesregierung hat der Luftfahrtbranche für die kommenden zwei Jahre jährlich 30 Millionen Euro zugesagt. Wie diese Mittel konkret eingesetzt werden sollen, ist derzeit noch offen.

Kritik von ökonomischer Seite

Daniela Kletzan-Slamanig, Ökonomin beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, hält staatliche Hilfen für den Flugverkehr für nicht vertretbar. Sie begründet ihre Haltung mit steigenden CO2-Emissionen, den zu erreichenden Klimazielen und drohenden budgetären Konsequenzen. Kletzan-Slamanig bezeichnet den Flugverkehr als den am stärksten wachsenden Treiber des Treibhausgas-Effekts.

Innerösterreichische Flugverbindungen und Konkurrenz zur Bahn

Innerösterreichische Kurzstrecken wie jene zwischen Innsbruck und Wien stehen grundsätzlich in einem besonderen Spannungsfeld. Für Airlines sind solche Strecken oft wirtschaftlich anspruchsvoll, da vergleichsweise kleine Flugzeuge eingesetzt werden und die Bahn auf ähnlichen Distanzen eine Alternative bietet. Gleichzeitig gelten Flugverbindungen zwischen Landeshauptstädten und der Bundeshauptstadt in Regionen mit eingeschränkter Bahnanbindung oder langen Fahrzeiten häufig als wichtig für Geschäftsreisende, Behördenkontakte und Wissenschaftskooperationen.

Für Fluggesellschaften spielen bei der Bewertung einzelner Strecken üblicherweise mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu zählen die Auslastung der Flüge, die Kosten für Personal, Treibstoff und Flughafengebühren sowie die Möglichkeit, Passagiere über Wien an internationale Anschlussflüge weiterzuleiten. Sinkt die Nachfrage oder steigen die Betriebskosten, geraten insbesondere kurze innerösterreichische Strecken schnell unter wirtschaftlichen Druck.

Staatliche Unterstützung für die Luftfahrt wird in der öffentlichen Debatte regelmäßig kontrovers diskutiert. Befürworter verweisen meist auf die regionale Erreichbarkeit und wirtschaftliche Standortfaktoren, während Kritiker vor allem klimapolitische Bedenken sowie Fragen der Verteilung öffentlicher Mittel anführen. Der Flugverkehr wird in Klimabilanzen international häufig als besonders emissionsintensiver Verkehrssektor eingeordnet, dessen Wachstum in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern hoch ausfiel.