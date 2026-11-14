Die niederösterreichische Baufirma Leyrer+Graf mit Sitz in Gmünd besteht seit 100 Jahren und sieht sich inmitten dieses Jubiläums mit einer schwierigen Lage in der Baubranche konfrontiert. Geschäftsführer Stefan Graf spricht von einem massiv zugenommenen Verdrängungswettbewerb und davon, dass sich Sparpakete der öffentlichen Hand unmittelbar auf die Baukonjunktur auswirken. Das jüngste Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung Niederösterreich zeigt zwar eine leichte Erholung der Wirtschaft insgesamt, der Bau bildet dabei jedoch die einzige Ausnahme.

Hundert Jahre Firmengeschichte in Gmünd

Leyrer+Graf wurde 1926 von Anton Leyrer in Gmünd gegründet. Nach dessen Tod übernahm Franz Graf das Unternehmen im Jahr 1964. Er behielt den Namen Leyrer aus Respekt vor dem Gründer im Firmennamen bei. Heute leitet Stefan Graf, der Sohn von Franz Graf, die Geschäfte. Das Unternehmen ist im gesamten Osten Österreichs aktiv und beschäftigt in der Hochsaisonzeit im Sommer bis zu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Trotz der angespannten Lage in der Branche setzt Leyrer+Graf auf die Ausbildung von Nachwuchskräften. Im Durchschnitt bildet das Unternehmen 160 Lehrlinge aus. Für sie wurde ein eigenes Ausbildungszentrum errichtet, in dem auch im Winter gearbeitet und ausgebildet werden kann. Stefan Graf bezeichnet die Beschäftigten als Kapital für die Zukunft des Unternehmens.

Der Erfolg dieser Ausbildungsarbeit zeigte sich zuletzt international: Die beiden Lehrlinge Michael Pomassl und Julian Gintner, beide aus Vitis, gewannen bei der Weltmeisterschaft der Betonbauer in Schanghai die Bronzemedaille.

Kritik an der Wirtschaftspolitik

Stefan Graf äußert sich kritisch zur aktuellen Situation und spricht von einer „mutlosen Politik“. Nach seiner Einschätzung wirken sich Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand unmittelbar auf die Baukonjunktur aus, während der Verdrängungswettbewerb in der Branche spürbar zugenommen habe.

Öffentliche Aufträge als Konjunkturfaktor

Die Baubranche hängt in besonderem Maß von öffentlichen Investitionen ab. Grundsätzlich vergeben Bund, Länder und Gemeinden einen erheblichen Teil der Bauaufträge in Österreich, etwa im Straßen-, Schul- oder Wohnbau. Werden solche Investitionen zurückgefahren, wirkt sich das direkt auf die Auftragslage vieler Bauunternehmen aus, da private Nachfrage diesen Rückgang in der Regel nicht vollständig ausgleichen kann. Konjunkturbarometer von Wirtschaftsverbänden wie der Industriellenvereinigung erfassen üblicherweise die Stimmungslage und Erwartungen von Unternehmen verschiedener Branchen und gelten als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Sektoren.

In konjunkturell schwierigen Phasen verschärft sich in der Baubranche häufig auch der Wettbewerb um bestehende Aufträge. Unternehmen kalkulieren dann teils knapper, um Aufträge zu erhalten, was den Druck auf Margen und Beschäftigung erhöhen kann. Gleichzeitig bleibt die Fachkräfteausbildung für viele Betriebe ein zentrales Thema, da qualifizierte Arbeitskräfte langfristig über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens mitentscheiden. Lehrlingsausbildung und die Teilnahme an internationalen Berufswettbewerben wie der Weltmeisterschaft der Betonbauer dienen in der Branche häufig auch dazu, die Attraktivität handwerklicher Bauberufe sichtbar zu machen.