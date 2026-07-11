Berndorf AG übernimmt deutschen Vakuum-Anlagentechnik-Spezialisten Hedrich Group

Berndorf AG übernimmt deutsche Hedrich Group

Die Berndorf AG mit Sitz in Berndorf im Bezirk Baden hat sämtliche Anteile der deutschen Hedrich Group erworben. Die Akquisition erfolgte über eine Private Equity Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Hedrich Group: Spezialist für Vakuum-Anlagentechnik

Die Hedrich Group hat ihren Sitz in Ehringshausen im deutschen Bundesland Hessen und beschäftigt rund 270 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist auf Vakuum-Anlagentechnik spezialisiert und entwickelt sowie fertigt Vakuum-Imprägnier- und Gießanlagen sowie Prozesstechnik für die Transformatoren-, Elektro- und Verbundwerkstoffindustrie. Neben dem Hauptsitz in Deutschland unterhält die Hedrich Group Standorte in der Schweiz, den USA, Indien und China.

Berndorf Gruppe mit internationaler Präsenz

Die Berndorf Gruppe, die seit 1988 in Familienbesitz ist, vereint Unternehmen in den Bereichen Metallverarbeitung, Werkzeugbau und Maschinenbau. Weltweit beschäftigt die Gruppe rund 2.300 Mitarbeitende in mehr als 20 Ländern. Geschäftsführer der Berndorf AG ist Franz Viehböck.