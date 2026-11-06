Billa-Filiale in Vösendorf öffnet sonntags dank Selbstbedienung – Rewe fordert längere Öffnungszeiten

In Vösendorf im Bezirk Mödling hat eine Filiale der Supermarktkette Billa auch sonntags geöffnet. Die sogenannte „Billa Box“ wird ohne Personal betrieben: Kundinnen und Kunden betreten den Markt mit einer Bankomatkarte und bezahlen an einer Selbstbedienungskassa. Möglich ist die Sonntagsöffnung durch eine Sonderregelung in Niederösterreich. Insgesamt hat die Filiale 72 Stunden pro Woche geöffnet und muss sich dabei an das bundesweite Öffnungszeitengesetz halten.

Rewe fordert mehr Stunden für Filialen ohne Personal

Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti spricht sich dafür aus, die erlaubte Öffnungsdauer von derzeit 72 auf 78 Stunden pro Woche anzuheben. Diese Ausweitung soll laut Haraszti vor allem für Filialen ohne Personal gelten, wie es die „Billa Box“ in Vösendorf ist.

Andere Handelsketten äußern sich zurückhaltender. Lidl Österreich hält die bestehende Regelung für ausreichend und sieht derzeit keinen Bedarf an einer Ausweitung der Öffnungszeiten. Hofer betreibt bereits ausgewählte Filialen in bestimmten touristischen Hotspots, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind, plant aber keine flächendeckende Einführung der Sonntagsöffnung. Zur politischen Diskussion rund um das Thema möchte sich Hofer nicht äußern. Spar gab auf Anfrage keine Stellungnahme ab.

Stimmen aus einer Umfrage vor Ort

noe.ORF.at hat in einer benachbarten Filiale eine nicht repräsentative Umfrage unter Kundinnen und Kunden durchgeführt. Florian Köpper aus Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha sieht in einer möglichen Ausweitung vor allem Vorteile für Ausnahmesituationen und Notfälle. Irina Beyl aus Wien wünscht sich generell mehr Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag. Andrea Herzog, ebenfalls aus Wien, verweist dagegen auf die Belastung für das Verkaufspersonal, insbesondere für Frauen mit Kindern.

Sonntagsöffnung bleibt in Niederösterreich die Ausnahme

Die Öffnung an Sonntagen ist in Niederösterreich derzeit die Ausnahme. Neben dem Standort in Vösendorf haben überwiegend Supermärkte beim Flughafen, bei Bahnhöfen und an Tankstellen auch sonntags geöffnet.

Rechtlicher Rahmen für Öffnungszeiten

Grundsätzlich regelt in Österreich das bundesweite Öffnungszeitengesetz, wie viele Stunden pro Woche Geschäfte maximal geöffnet sein dürfen und innerhalb welcher zeitlichen Grenzen diese Stunden verteilt werden können. Die konkrete Verteilung auf einzelne Wochentage sowie etwaige Sonderregelungen für bestimmte Standorte oder Bundesländer werden darüber hinaus auf Länderebene festgelegt. Ausnahmen von der sonst üblichen Sonntagsruhe betreffen in der Praxis häufig Standorte mit erhöhtem Reise- oder Pendleraufkommen, etwa in der Nähe von Flughäfen, Bahnhöfen oder Tankstellen, da dort auch an Sonn- und Feiertagen ein erhöhter Bedarf an kurzfristigen Einkäufen angenommen wird.

Modelle wie unbemannte Verkaufsstellen mit Zutritt per Bankomatkarte und Selbstbedienungskassen werden im Handel zunehmend diskutiert, da sie andere Anforderungen an Personaleinsatz und Arbeitszeiten stellen als klassisch besetzte Filialen. Diskussionen über eine Ausweitung von Öffnungszeiten berühren daher regelmäßig sowohl wirtschaftliche Interessen des Handels als auch Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsbelastung von Beschäftigten, die in bemannten Filialen tätig sind.