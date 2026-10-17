Bio-Anteil in Salzburg wächst weiter – fast jeder zweite Hof wirtschaftet biologisch

Bioprodukte machen in Österreich inzwischen rund 13 Prozent der Einkäufe im Lebensmittelhandel aus. Das geht aus Zahlen der Agrarmarkt Austria (AMA) hervor. In Salzburg zeigt sich der Trend sowohl bei traditionsreichen Verarbeitungsbetrieben als auch im Handel: Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln erreichte laut Bio Austria im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Höchststand.

Traditionsbetrieb mit wachsendem Bio-Anteil

Die Lerchenmühle in Golling im Tennengau verarbeitet seit mehr als 500 Jahren Getreide. Mittlerweile stammen 85 Prozent ihrer Produkte aus biologischer Landwirtschaft. Das Unternehmen beliefert neben dem eigenen Geschäft auch zahlreiche Handelsbetriebe und hat seine Produktion in den vergangenen Jahren laufend ausgebaut. Geschäftsführer Gerhard Wieser leitet den Betrieb.

Auch im großflächigen Lebensmittelhandel spielt Bio eine zunehmende Rolle. SPAR baut sein Bio-Sortiment seit mehr als 30 Jahren aus und führt inzwischen rund 2.500 Bio-Produkte. Das bestätigte SPAR-Sprecherin Nicole Berkmann.

Entwicklung der Bio-Landwirtschaft in Salzburg

Andreas Schwaighofer, Geschäftsführer von Bio Austria Salzburg, verweist auf die Struktur der heimischen Landwirtschaft: Fast jeder zweite Bauernhof im Bundesland wird biologisch bewirtschaftet. In den vergangenen Jahren war bei der Zahl der Bio-Betriebe zwar ein Rückgang zu verzeichnen, zuletzt kommen laut Schwaighofer jedoch wieder neue Bio-Bauernhöfe dazu.

Bio-Landwirtschaft als festes Standbein der Salzburger Agrarstruktur

Die biologische Landwirtschaft hat sich in Österreich über Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil der Lebensmittelproduktion entwickelt. Grundsätzlich unterliegen Bio-Betriebe strengen Vorgaben, die unter anderem den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und bestimmte Düngemittel sowie Mindeststandards bei der Tierhaltung umfassen. Kontrollstellen überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob diese Vorgaben eingehalten werden, bevor ein Betrieb ein Bio-Zertifikat erhält oder behält.

Der Umstieg eines landwirtschaftlichen Betriebs auf biologische Bewirtschaftung ist üblicherweise mit einer mehrjährigen Umstellungsphase verbunden. In dieser Zeit müssen Betriebe bereits nach den Bio-Richtlinien wirtschaften, dürfen ihre Produkte aber noch nicht als vollwertige Bio-Ware vermarkten. Das kann die Entscheidung für oder gegen eine Umstellung beeinflussen, insbesondere wenn wirtschaftliche Rahmenbedingungen schwanken.

Salzburg gilt wegen seiner kleinstrukturierten, oft bergbäuerlich geprägten Landwirtschaft traditionell als ein Bundesland mit besonders hohem Bio-Anteil. Viele Betriebe setzen auf Grünlandwirtschaft und Milchproduktion, die sich grundsätzlich gut mit biologischen Bewirtschaftungsformen verbinden lässt. Für Verarbeitungsbetriebe wie Mühlen oder Molkereien bedeutet ein hoher Rohstoffanteil aus biologischer Landwirtschaft in der Regel auch eine engere Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern, da Bio-Rohstoffe häufig über festere Lieferbeziehungen bezogen werden als konventionelle Ware.

Im Lebensmitteleinzelhandel hat sich das Bio-Segment in den vergangenen Jahrzehnten von einem Nischenangebot zu einem festen Bestandteil des Sortiments entwickelt. Handelsketten reagieren dabei in der Regel auf die Nachfrage ihrer Kundschaft und passen ihr Angebot entsprechend an. Schwankungen bei der Nachfrage nach Bio-Produkten hängen erfahrungsgemäß mit mehreren Faktoren zusammen, etwa mit der allgemeinen Kaufkraft, dem Preisniveau einzelner Warengruppen oder dem Interesse an regionaler und nachhaltiger Produktion. Welche einzelnen Faktoren im aktuellen Höchststand bei der Nachfrage in Salzburg ausschlaggebend waren, lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht im Detail ableiten.

Auch die Zahl der Bio-Betriebe unterliegt grundsätzlich Schwankungen, die von wirtschaftlichen, strukturellen und generationsbedingten Entwicklungen in der Landwirtschaft beeinflusst werden können. Ein Rückgang bei der Betriebszahl muss dabei nicht zwangsläufig bedeuten, dass die biologisch bewirtscha