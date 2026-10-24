Biogas-Betriebe in der Steiermark warten vergeblich auf Gesetz für Millionen-Umbauten

Steirische Biogas-Produzenten warten weiterhin auf gesetzliche Rahmenbedingungen für geplante Umbauten ihrer Anlagen. Betroffen sind 15 Betriebe in der Steiermark. Die Übergangsfrist für die notwendigen Investitionen endet mit Jahresende, ein entsprechendes Gesetz liegt bislang jedoch nicht vor.

Frist läuft, gesetzliche Grundlage fehlt

Ab dem Jahr 2027 wird die Einspeisung von Biogas ins Gasnetz verpflichtend. Diese Umstellung erfordert erhebliche Investitionen der Anlagenbetreiber. Damit diese Investitionen rechtzeitig beginnen können, müsste ein neues Gesetz spätestens in der letzten Nationalratssitzung vor Weihnachten beschlossen werden. Bislang fehlt jedoch der rechtliche Rahmen für die notwendigen Umbauten.

Hannes Hauptmann, Sprecher der Biogasanlagenbetreiber und seit 2005 selbst Produzent, betreibt eine Anlage in Bad Blumau. Dort wird aus Gülle und Pflanzenrückständen Biogas erzeugt, das in Strom und Wärme für 1.300 Haushalte pro Jahr umgewandelt wird. Hauptmann fordert, bis 2030 mindestens drei Terawattstunden Biogas bereitzustellen.

Das bestehende Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz aus dem Jahr 2021 sieht bislang 6,5 Terawattstunden Biogas vor. Österreich muss bis 2030 rund zehn Prozent seines Gasbedarfs durch Biogas decken, um die nationalen Klimaziele zu erreichen.

Studie des Wirtschaftsministeriums sieht wirtschaftliches Potenzial

Das Wirtschaftsministerium hat eine Studie zum Ausbau von Biogas in Auftrag gegeben. Diese spricht sich für einen Ausbau im großen Stil aus. Der Studie zufolge könnten dadurch jährlich 3.200 volläquivalente Arbeitsplätze entstehen. Zudem liegt laut Studie der heimische Wertschöpfungsgrad bei 99 Prozent, da sowohl die eingesetzten Rohstoffe als auch ein Großteil der technischen Umsetzung im Inland erfolgen.

Rohstoffe und Technik hinter der Biogaserzeugung

Grundsätzlich entsteht Biogas durch die Vergärung organischer Stoffe wie Gülle, Pflanzenresten oder anderen landwirtschaftlichen Reststoffen unter Luftabschluss. Das dabei entstehende Gasgemisch besteht überwiegend aus Methan und Kohlendioxid und kann entweder direkt vor Ort zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt oder nach entsprechender Aufbereitung ins öffentliche Gasnetz eingespeist werden. Für die Einspeisung ins Gasnetz ist üblicherweise eine technische Aufbereitungsanlage notwendig, die das Rohgas auf die erforderliche Erdgasqualität bringt. Solche Umrüstungen gelten als kapitalintensiv und werden in der Regel über mehrere Jahre geplant und finanziert.

Der Ausbau von Biogas wird in der österreichischen Energiepolitik grundsätzlich als Baustein betrachtet, um fossiles Erdgas schrittweise zu ersetzen und die heimische Energieversorgung unabhängiger von Importen zu gestalten. Anders als bei Wind- oder Sonnenenergie kann Biogas unabhängig von Wetterbedingungen bedarfsgerecht erzeugt und gespeichert werden, was es in der Energieversorgung zu einer grundsätzlich flexibel einsetzbaren Quelle macht.

Gesetzliche Vorgaben zu Einspeisepflichten und Fördermechanismen bilden dabei üblicherweise die Grundlage dafür, dass sich Investitionen in neue Anlagentechnik für Betreiber wirtschaftlich rechnen. Fehlen solche verbindlichen Rahmenbedingungen oder werden sie verzögert festgelegt, geraten geplante Investitionsentscheidungen häufig ins Stocken, da Betreiber keine verlässliche Kalkulationsgrundlage haben.