Blum-Gruppe steigert Umsatz auf knapp 2,5 Milliarden Euro

Der Möbelbeschlägehersteller Blum-Gruppe aus Höchst in Vorarlberg hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von fast 2,5 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen beliefert mehr als 120 Märkte weltweit. 98 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet.

Umsatzverteilung nach Regionen

Den größten Anteil am Umsatz hält die Europäische Union mit 46 Prozent. 15 Prozent des Umsatzes entfallen auf die USA, die verbleibenden 39 Prozent auf die übrigen Märkte weltweit.

Mitarbeitende und Standorte

Die Blum-Gruppe beschäftigt weltweit 9.944 Mitarbeitende, davon 6.764 in Vorarlberg. Das Unternehmen betreibt acht Werke in Vorarlberg sowie weitere Produktionsstandorte in den USA, Polen und China.

Gut zwei Drittel der Investitionen fließen nach Vorarlberg. Im vergangenen Geschäftsjahr investierte die Gruppe unter anderem in Produktionsanlagen, Gebäude, Forschung und Ausbildung. Stahl ist dabei der größte Kostentreiber. Geschäftsführende Gesellschafter sind Martin Blum und Philipp Blum.